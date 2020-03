Trường Đại học Đà Lạt tích cực phòng dịch COVID-19

Sau hai đợt thông báo nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19, vào sáng ngày 9/3, Trường Ðại học Ðà Lạt (ÐHÐL) chính thức hoạt động dạy và học trở lại. Tuy nhiên, với số lượng người gần 9.000 sinh viên (SV), gần 500 cán bộ, giảng viên và người lao động, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là gánh nặng đối với nhà trường.

Sinh viên sau buổi học đầu tiên (ngày 9/3) vui vẻ ra về bên pano hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

6giờ 30 ngày 9/3, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL Lê Minh Chiến cùng cán bộ trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường đã có mặt tại nơi làm việc. Hàng ngàn SV sau kỳ nghỉ học gần 2 tháng từ các tỉnh, thành trên cả nước hội tụ về Trường trong không khí rộn ràng. Ngay ở cổng chính của Trường hiện diện tấm pano to với nội dung phòng, chống dịch COVID-19, cùng đó là đường dây điện thoại nóng 02633822246 và 0964199556 để nhận hỗ trợ y tế; nhiều băng rôn treo khắp các lối đến giảng đường, tiếng loa phóng thanh phát nội dung phòng, chống dịch của Bộ Y tế...

TS Lê Minh Chiến cho biết: “Chúng tôi quán triệt đầy đủ tất cả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND tỉnh Lâm Đồng,... Theo đó, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo và lực lượng phản ứng nhanh từ rất sớm để mục đích chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch”. Những ngày qua, dù không tổ chức dạy và học, nhiều hoạt động được triển khai tích cực. Ngay từ đầu, Trường cử người cấp tốc về thành phố Hồ Chí Minh mua 6.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và SV. Từ đầu tháng 2, nhà trường chỉ đạo giảng viên ngành Sinh và Hóa phối hợp sản xuất dung dịch sát khuẩn theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Với trách nhiệm cộng đồng, sản phẩm dung dịch này không chỉ sử dụng trong toàn trường, mà còn cung cấp miễn phí cho các UBND Phường 2, Phường 8, các trường học từ mầm non đến THPT địa bàn quanh Trường và cả các trường: Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner ở Phường 10... Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS, TS Sinh học Nguyễn Văn Kết cho biết: “Sản phẩm dung dịch này là kết quả của những kinh nghiệm thành công từ sản xuất chế phẩm cho cây trồng. Nó không chỉ đạt tiêu chuẩn WHO mà còn bổ sung các loại tinh dầu chiết xuất từ thực vật như sả, bạc hà, oải hương..., và vừa có hương thơm vừa đạt tỉ lệ cồn, giữ độ ẩm lâu dài đối với da”. Có khoảng 1.200 lít dung dịch, gồm 2 loại (sát khuẩn ở tay và sát khuẩn tại đồ dùng, trang thiết bị dạy-học).

Ông Lê Minh Chiến còn cho biết, nhiều ngày qua, lãnh đạo Trường cùng các khoa, phòng, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các đoàn đến ký túc xá SV Việt Nam và Lào, nơi ở của giảng viên người nước ngoài và nhà trọ SV để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình sức khỏe của mỗi người. Tất cả cán bộ, giảng viên và người lao động đều quán triệt nghiêm tinh thần cùng nhau phòng, chống dịch. Nhà trường hợp đồng đơn vị y tế của tỉnh tiến hành phun xịt Cloramin B tiêu độc khử trùng toàn bộ các phòng học, phòng làm việc, ký túc xá, khuôn viên trường và phát quang dọn dẹp toàn bộ diện tích hơn 30 ha khuôn viên. Nhằm cố gắng tối đa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, hiện Trường ĐHĐL tiếp tục ngưng các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế; ngưng mở cửa cho du khách vào tham quan; hoãn tổ chức cho các doanh nghiệp triển khai tuyển dụng;... Đồng thời, phân công lực lượng túc trực cả ngày thứ bảy, chủ nhật, nắm bắt diễn biến dịch COVID-19 để có giải pháp kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn.

Tại Trường có một trong 7 giảng viên người Hàn Quốc vừa trở lại Trường ĐHĐL từ đầu tháng 3/2020. Sau khi báo cáo các đơn vị y tế trên địa bàn, lãnh đạo Trường trực tiếp động viên vị giảng viên này tự giác cách ly tại phòng riêng trong Trường theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Cùng đó, Trường cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhiệt độ kế, các tiện nghi cần thiết và chi 200.000 đồng mỗi ngày, cử người mua lương thực, thực phẩm theo nhu cầu của người cách ly. Hằng ngày, nhân viên y tế theo dõi diễn biến sức khỏe của người này 2 lần. Đến nay, sức khỏe của vị giảng viên Hàn Quốc vẫn ổn định, không có biểu hiện khác thường, tuy nhiên vẫn cách ly theo quy định.

Sáng ngày 9/3, tiếp đón SV vào học lại, tất cả các phòng học đều được điểm danh, đo thân nhiệt cho nhiều SV và tất cả đều yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Mục đích quan trọng là nâng cao nhận thức của SV chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Ngay tuần đầu này, Trường ĐHĐL tạm hoãn hoạt động dạy và học đông người, từ trên 70 SV, cũng như những lớp sau đại học, lớp dạy và học tiếng Hàn. Sau buổi học đầu tiên, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều SV, ai cũng phấn chấn. SV Trần Thị Thu Thủy, lớp Anh văn-K42E, đến từ tỉnh Đắk Nông cho biết: “Em rất cảm kích vì nhà trường có nước rửa tay ở ngay cửa vào phòng học. Cùng đó là việc phát loa thông báo hướng dẫn thường xuyên cách phòng dịch và các bạn đến học đều đeo khẩu trang nên em cũng rất an tâm”. Còn Đoàn Tiến Thành, SV ở thành phố Đà Lạt, học lớp Luật-43C nói: “Em thấy ai cũng đề phòng cẩn thận hơn, đeo khẩu trang. Mới sáng sớm đến cổng trường đã có các bạn bên Đoàn trường hỗ trợ nước rửa tay, đo thân nhiệt”. Hỏi về sự lo lắng, Tiến Thành trả lời: “Lo lắng thì ai cũng lo lắng, nhưng không phải là sợ hãi. Thầy cũng tâm lý, động viên, nên ai cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thân thiện”. Theo Thành, lớp còn khá nhiều bạn ở vùng đang có dịch chưa tới học. Đây cũng là lý do nhà trường điểm danh, nắm tình hình cụ thể để có giải pháp thích hợp như dạy-học online, hoặc dạy học bù về sau... “Mặc dù không có quy định, nhưng hàng ngày Trường ĐHĐL chúng tôi đều có văn bản báo cáo gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường. Cả hệ thống chính trị của chúng tôi đang cố gắng hết sức, cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, ông Lê Minh Chiến khẳng định.

