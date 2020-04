164 doanh nghiệp với hơn 11.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Báo cáo về tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp ghi nhận: Dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng toàn diện đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động (chiếm 80%), còn lại hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động.

Theo khảo sát chưa đầy đủ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đến hết ngày 10/4, toàn tỉnh có 164 doanh nghiệp với 11.329 lao động bị ảnh hưởng. Trong đó: 8.549 người mất việc làm (chấm dứt hợp đồng lao động); 2.780 người nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn, ngưng việc (xin tạm hoãn tham gia BHXH).

Đối với các doanh nghiệp ngành dệt may, tình trạng thiếu nguyên liệu để sản xuất, nhất là nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp phải tổ chức giãn ca để giảm khối lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu sản xuất hiện có chỉ có khả năng duy trì sản xuất từ 1-2 tháng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông - lâm nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm do thị trường không thể xuất khẩu, các phương tiện giao thông bị hạn chế đi lại. Đối với các doanh nghiệp ngành dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng do lượng khách du lịch giảm mạnh, bởi tạm dừng lưu trú và đóng cửa các khu điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, uống. Các trường mầm non tư thục và phổ thông 100% tạm ngưng hoạt động theo quy định của Nhà nước để phòng chống dịch Covid-19.

Vì vậy, doanh thu của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và các trường tư thục giảm mạnh; các đơn hàng, hợp đồng đã ký kết bị đối tác, khách hàng hủy, một số đơn vị không có nguồn thu. Bên cạnh đó, các đơn vị mới tập trung nguồn tài chính cho việc quyết toán thuế cuối năm 2019 và chi trả lương, BHXH, chi phúc lợi cho người lao động trong dịp Tết Canh Tý năm 2020, chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; nguồn tài chính của nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và trả lương, BHXH cho bộ máy nhân sự trong thời gian tới.

Tiền lương bình quân của công nhân lao động trong tháng 3/2020 trên địa bàn Lâm Đồng qua khảo sát tại 368 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của Liên đoàn Lao động tỉnh trung bình là 4,2 triệu đồng/người (mức giảm thấp nhất là 200.000 đồng/người/tháng, mức giảm cao nhất là 5 triệu đồng/người/tháng).

Tính đến ngày 8/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.127 lao động bị mất việc làm, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 3,29%; số hồ sơ nộp bảo hiểm thất nghiệp là 1.477 hồ sơ, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2019.

AN NHIÊN