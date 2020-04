Bức tranh hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Những thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 được Nhân dân đặc biệt quan tâm. Vì thế, trên mạng xã hội, loại thông tin chủ đề về dịch COVID-19 thu hút số lượt xem, chia sẻ, bình luận tăng nhanh. Truyền thông để toàn dân nâng cao nhận thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định và thực hành đúng các biện pháp phòng dịch là mục tiêu góp phần kiểm soát tình hình, đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra bảng tuyên truyền hướng dẫn phòng dịch COVID-19 tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân của cơ sở cách ly tập trung Bệnh xá H 32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Thông tin, truyền thông đại chúng

Thời gian qua, các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng đã tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình bệnh dịch và các chỉ đạo của cấp trên, đồng thời kiểm soát thông tin, tránh gây hoang mang cho Nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời bác bỏ những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên toàn tỉnh.

Trực tiếp đăng tải văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và thông tin liên quan trên tất cả các fanpage lớn trên mạng xã hội như: Hào khí Nam Tây Nguyên, Góc nhìn người Đà Lạt, Tuổi trẻ Lâm Đồng, Đà Lạt - Lâm Đồng, các fanpage của các huyện... nhằm giúp người dân hiểu đúng và đầy đủ về tình hình dịch bệnh cũng như biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần giảm thiểu những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

Phát hành các văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện; các cơ quan báo chí; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Đặc biệt, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Các cơ quan báo chí, các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến địa bàn khu dân cư để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về cách phòng, chống dịch COVID-19.

Các phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tích cực hướng dẫn, đôn đốc hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các thông tin chính thống do các cấp, ngành chức năng cung cấp. Chú trọng phát huy hiệu quả của đài truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử địa phương và các trang thông tin trên mạng xã hội do thành phố, huyện quản lý để truyền tải thông tin chính xác, đầy đủ đến đông đảo Nhân dân. Chủ động kiểm soát thông tin trên địa bàn, đặc biệt là thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh COVID-19. Kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khi phát hiện có các thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến địa phương và gây hoang mang trong cộng đồng để có biện pháp xử lý.

Đến nay, các cơ quan báo chí và cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền với số lượng tin, bài cụ thể sau: Tuyên truyền trên báo, đài tỉnh hơn 1.200 tin, bài, chương trình; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử trên 170 tin bài; tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh - truyền hình: ngoài tiếp phát chương trình tuyên truyền của đài tỉnh, đã xây dựng 30 tin, 15 phóng sự; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã gần 3.600 tin (phát lại 3 lần/ngày).

Các doanh nghiệp viễn thông đã kịp thời nhắn tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đến các thuê bao điện thoại di động theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Các doanh nghiệp sở hữu màn hình điện tử ngoài trời cũng tích cực đăng phát những nội dung tuyên truyền phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã mở Chuyên trang “Thông tin cần biết về virus Corona” trên trang chủ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ http://nCoV.lamdong.gov.vn), thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh; các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh; văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử lý hàng chục trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội; khuyến cáo người dân cập nhật thông tin từ những nguồn chính thống, tin cậy, như: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế: https://www.moh.gov.vn/; Cục Y tế dự phòng: http://vncdc.gov.vn/; Báo Sức khỏe và Đời sống: https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc. Sở Thông tin và Truyền thông ra công văn gửi các sở, ban, ngành tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.

Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng chủ động làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đề nghị tập trung thông tin chính thống, tuyên truyền cho người dân có nhận thức đúng, đầy đủ để tập trung phòng ngừa dịch bệnh; không đưa tin một chiều, không đưa những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Thời gian qua, ngành công an đã chủ động phát hiện 13 vụ, 22 trường hợp (tiến hành xử lý 1 trường hợp, răn đe, nhắc nhở 7 vụ và 16 trường hợp, chuyển 1 vụ 1 trường hợp cho Sở Thông tin và Truyền thông xử lý) do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Truyền thông giáo dục sức khỏe chuyên ngành y tế

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền tích cực về phòng dịch COVID-19 để người dân, các cấp, các ngành bình tĩnh, tự giác phối hợp theo dõi, giám sát ca bệnh không để dịch lây lan ra cộng đồng, không gây hoang mang lo lắng trong Nhân dân. Đồng thời, cung cấp thông tin kịp thời, hướng dẫn nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho các cơ quan thông tin đại chúng và trung tâm y tế các huyện, thành phố; tập trung tuyên truyền, vận động các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Lâm Đồng hay người dân trong tỉnh đi đến những vùng đang có dịch bệnh thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Thông tin đầy đủ các cơ sở điều trị tuyến tỉnh, các đường dây nóng của cơ quan y tế tuyến tỉnh. Cung cấp các phương tiện và vật liệu truyền thông cho các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế trong ngành. Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, công an thực hiện tốt công tác thông tin kịp thời, chính xác; xử lý kịp thời tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

Xây dựng các thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông phù hợp (hạn chế tụ tập đông người; tuyên truyền, vận động đeo khẩu trang tại nơi công cộng; hướng dẫn sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân; hướng dẫn rửa tay sát khuẩn; các biện pháp xử lý ổ dịch...) cung cấp cho các sở, ban, ngành và các đơn vị y tế.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thông tin đầy đủ các cơ sở điều trị tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế xã, phường, thị trấn; cung cấp số điện thoại đường dây nóng của y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và liên hệ. Phối hợp với đài địa phương thực hiện chuyên mục Sức khỏe cho mọi người về chuyên đề phòng, chống dịch COVID-19 phát sóng hàng tuần. Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn, mạng lưới nhân viên y tế thôn, bản thường xuyên tổ chức các hình thức tuyên truyền trực tiếp về phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tăng cường thời lượng và tần suất thông tin diễn biến tình hình bệnh dịch; chuyển tải các thông điệp truyền thông theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn, nhân viên y tế thôn bản tăng cường truyền thông vận động Nhân dân phối hợp với y tế địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

AN NHIÊN