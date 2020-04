Các bệnh viện tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, ngoài chú trọng công tác khám chữa bệnh cho người dân thì việc quản lý, giám sát chặt tình hình dịch bệnh Covid – 19 được các bệnh viện đặt lên hàng đầu.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả các trường hợp khi vào cổng bệnh viện

Mỗi bệnh nhân, một người thăm nuôi

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức phân luồng ngay tại cổng vào của bệnh viện, thành lập hai khu riêng biệt với các chốt dã chiến bố trí lực lượng nhân viên trực 24/24, tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, phân luồng để sàng lọc các trường hợp có yếu tố dịch tễ nghi ngờ nhiễm Covid-19 và bắt buộc người đến bệnh viện phải đeo khẩu trang.

Tại khu vực phòng khám, nhân viên bệnh viện hướng dẫn cho người dân thực hiện giãn cách bằng cách chia tốp khám và ngồi các băng ghế đảm bảo khoảng cách 2 m. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng thực hiện nghiêm quy định thăm nuôi, cấm tất cả các hoạt động thăm người bệnh của người nhà bệnh nhân, mỗi bệnh nhân chỉ được 1 người thăm nuôi trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Trước những quy định chặt chẽ của bệnh viện để đảm bảo sự an toàn chung cho hoạt động bệnh viện và cộng đồng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bà Hồ Thị Minh H. (Phường 8, TP Đà Lạt) cho biết: “Tôi là bệnh nhân chấp hành quy định của bệnh viện, làm theo chỉ đạo của Chính phủ, mỗi người chỉ được 1 người thăm nuôi để tránh tụ tập đông người. Mình hưởng ứng thực hiện để phòng chống dịch bệnh”.

Ông Lê H. (Phường 10, TP Đà Lạt) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo giãn cách xã hội của Chính phủ, bệnh viện cũng đã có quy định mình phải thực hiện. Khi đến bệnh viện khám bệnh tôi cũng chú ý đảm bảo việc giữ khoảng cách, khi nào đến lượt khám được nhân viên bệnh viện gọi tôi mới vào để tránh tiếp xúc gần với người khác rồi nguy cơ lây nhiễm bệnh”.

BSCKII Lê Văn Tiến – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Ghi nhận trong sáng nay, qua ba ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình bệnh nhân khám điều trị nội trú ở bệnh viện đã giảm 40% so với thời gian trước đây, hiện còn khoảng 330 bệnh nhân nội trú tại bệnh viện. Vì số bệnh nhân nội trú giảm nên bệnh viện rất thuận lợi trong việc bố trí lại giãn cách giường bệnh cách nhau 2 m theo đúng quy định. Bệnh viện thực hiện nghiêm việc không cho người nhà vào thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện, mỗi bệnh nhân chỉ được 1 người nuôi bệnh. Để phòng chống dịch Covid-19, bệnh viện tổ chức phân luồng sàng lọc bệnh nhân ngay từ khâu đầu vào. Công tác khám điều trị bệnh vẫn được bệnh viện đảm bảo. Đặc biệt, bệnh viện đề cao công tác phòng chống sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện”.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt triển khai phân luồng, đo thân nhiệt và phun xịt rửa tay sát khuẩn, buộc đeo khẩu trang cho 100% các trường hợp khi vào bệnh viện từ ngày 10/3

Trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng

Thực hiện nghiêm chỉnh việc phân luồng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh là Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Ngay từ khi Lâm Đồng có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên, ngày 10/3, Ban Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ đã chủ trương thiết lập ngày Phòng khám sàng lọc bệnh nhân Covid-19 chốt ngay tại cổng bệnh viện, cử ê kíp bác sĩ điều dưỡng hàng ngày thường trực khám sàng lọc các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, viêm đường hô hấp, cúm… Đồng thời, bố trí nhân lực điều dưỡng, bảo vệ ngay cổng bệnh viện để đo thân nhiệt và phun xịt dung dịch rửa tay sát khuẩn cho 100% các trường hợp vào bệnh viện, nhắc nhở tất cả đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện.

Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng trong những ngày thực hiện cách ly xã hội có ít bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh so với ngày thường, chỉ có những người bệnh lý nặng mới ở lại điều trị tại đây. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, đội ngũ ca trực của bệnh viện vẫn đảm bảo tuyệt đối theo phương châm: “Trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng”, tạo ra môi trường làm việc và khám chữa bệnh an toàn. An toàn cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế.

Tại bệnh viện cũng đã thiết lập phòng khám sàng lọc riêng cho bệnh nhân có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp và khu vực cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 sẵn sàng cho công tác thu dung điều trị bệnh nhân để phòng chống dịch bệnh tại cơ sở y tế dự phòng tình huống khi dịch bùng phát trên diện rộng.

Theo BSCKII Phạm Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, dù lượng bệnh nhân ít nhưng chúng tôi vẫn chú trọng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo công việc đề ra; trong đó, chú trọng yếu tố đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Đến thời điểm này, Lâm Đồng chưa phát hiện ca dương tính với Covid-19. Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bệnh viện trong tỉnh đã triển khai cấp bách với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh đã thể hiện trách nhiệm cao vì cộng đồng; góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế, tạo sự an tâm tin tưởng của người bệnh khi đến khám, chữa bệnh trong giai đoạn cả nước nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc” hiện nay.

D.H