Các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền về an toàn giao thông

Trong 3 tháng đầu năm, công an các huyện, thành phố đã tổ chức phát 900 tài liệu tuyên truyền cho các lái xe, 25.000 tờ rơi về an toàn giao thông. Tổ chức tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tính trong vòng 3 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho 70 thanh thiếu niên cá biệt, tuyên truyền cho 1.520 học sinh, giáo viên, 870 lái xe, 211 chủ doanh nghiệp vận tải ký cam kết và phát 2.800 decal để dán tuyên truyền với nội dung “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định 100 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 10 ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;... Phát tờ rơi, dán áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải, tại các bến xe...

NGUYÊN THI