(LĐ online) - Sáng 19/4, tại trụ sở Công an TP Đà Lạt, khoảng 320 người thuộc các lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an TP Đà Lạt, Công an tỉnh và Thành Đoàn Đà Lạt phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tham gia Hiến máu tình nguyện.

Các chiến sĩ Công an TP Đà Lạt làm thủ tục đăng ký hiến máu tình nguyện

Đây là đợt 1 khởi động “Hành trình giọt máu nghĩa tình” của cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và thư của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Đợt cao điểm hiến máu tình nguyện từ ngày 14 - 30/4 trong ngành Công an Lâm Đồng với mục tiêu huy động 1.000 đơn vị máu.

Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ sở Công an Thành phố Đà Lạt Đặng Thị Hải Hà cho biết: Kết quả trong buổi sáng, Ban tổ chức “Hành trình giọt máu nghĩa tình” đã thu được 268 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đây là lần đầu tiên, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Đà Lạt huy động nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Hành trình giọt máu nghĩa tình”. Thông thường, hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Lạt tham gia hiến máu tình nguyện từ 1 -2 đợt, trung bình hiến 150 đơn vị máu và có 30 cán bộ chiến sĩ tham gia Hành trình đỏ. Đà Lạt là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hưởng ứng “Hành trình giọt máu nghĩa tình” được phát động trong toàn ngành Công an cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Lạt, Công an tỉnh và đoàn viên, thanh niên TP Đà Lạt tham gia hiến máu tình nguyện

Bên cạnh việc xung kích trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an TP Đà Lạt với 140 cán bộ chiến sĩ trẻ đã tham gia tích cực trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể như: Phối hợp với Đoàn thanh niên các Phường 1 và Phường 10 cấp phát 600 khẩu trang cho mọi người ở nơi công cộng như Chợ Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên; 60 đoàn viên tham gia thi trực tuyến tìm hiểu phòng chống dịch Covid-19 do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức trong 1 tháng. Hàng ngày, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Đà Lạt đảm nhiệm phần việc phun hóa chất khử khuẩn phòng dịch tại trụ sở đơn vị và hàng tuần ra quân tổng vệ sinh làm sạch môi trường công sở phòng dịch; mỗi đoàn viên ủng hộ 1 tin nhắn vào quỹ phòng chống dịch covid-19, tham gia tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch…

AN NHIÊN