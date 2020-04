Đạ Chais với công tác dân vận chính quyền

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Đạ Chais (Lạc Dương) đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của Nhân dân, nhiều tuyến đường ở xã Đạ Chais được đầu tư bài bản

Công tác dân vận chính quyền được Đạ Chais gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Mọi thông tin, công việc liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của Nhân dân đều được công khai, minh bạch và đưa ra các hội nghị để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong các cuộc họp thôn, UBND xã đều cử cán bộ xã phụ trách trực tiếp xuống dự họp với người dân để nắm bắt ý kiến và kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp, bức xúc của người dân.

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, từ khâu lấy ý kiến, huy động nguồn lực, triển khai xây dựng, giám sát, nghiệm thu công trình... đều có ý kiến đóng góp, sự tham gia, giám sát của Nhân dân. UBND xã thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả tổ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai, minh bạch; địa phương bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp việc tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần. Vì vậy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Tranh chấp về đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng... được giải quyết triệt để. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã không có đơn thư hay tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng bộ, chính quyền xã Đạ Chais đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng ủy xã đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận tại các chi bộ gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, vai trò và nhiệm vụ của người đứng đầu, thực hiện nhiệm vụ địa phương. Nội dung kiểm tra, giám sát còn được tiến hành trên các lĩnh vực như dân tộc và tôn giáo, văn hóa, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính; quy trình giải quyết được công khai, minh bạch; thời gian nhận, trả kết quả đúng quy định.

Nét nổi bật trong công tác dân vận của xã Đạ Chais là việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng các ngành nghề, các thành phần kinh tế; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm của địa phương. Trên tinh thần đó, địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan như: Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng/năm (2019), tăng 42,93% so với năm 2015. Hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2019 giảm 3,7%; hộ cận nghèo giảm 13,9%. Các khoản thu ngân sách địa phương đều vượt so với dự toán được giao, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chiếm 88% (2019), tăng 1,24% so với năm 2015. Có 4/4 thôn đạt thôn văn hóa, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều chuyển biến về số lượng và chất lượng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều mô hình, cách làm hay đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng. Đó là việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Hiến máu tình nguyện”. Tổ chức trồng hơn 1.000 cây phân tán, hiến đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, hiến đất làm đường, tham gia trên 765 ngày công lao động thực hiện các nhiệm vụ công ích và đảm nhận các mô hình tự quản tại thôn.

Đồng chí Kơ Đơng Ha Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Chais cho biết: Bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, công tác dân vận chính quyền xã Đạ Chais ngày càng khẳng định được hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận chính quyền; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phối hợp với các địa phương, ban, ngành liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên địa bàn..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đổi mới và nâng cao phương pháp tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nắm chắc quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu, tận tụy với công việc; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy đầy đủ quyền làm chủ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

ĐỨC TÚ