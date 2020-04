Đà Lạt cách ly tập trung 1 trường hợp về từ vùng dịch chợ hoa Mê Linh (Hà Nội)

(LĐ online) - Lúc 17 giờ chiều nay 14/4, Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp nhận 1 trường hợp do Trung tâm Y tế Đà Lạt chuyển đến để áp dụng cách ly tập trung y tế phòng dịch Covid-19.

Bác sĩ khám sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp anh C. về từ vùng dịch

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đây là trường hợp anh N.Q.C (sinh năm 1991), địa chỉ Nhà xe P.N ở Phường 12 (Đà Lạt). Từ ngày 4 -8/4 anh C. có chở hoa đến bãi xe cách chợ hoa Mê Linh - Hà Nội khoảng 150m giao cho bốc xếp (không rõ lai lịch) bốc dỡ hoa xuống xe; đến ngày 14/4, anh C. về lại Đà Lạt.

Qua xác minh yếu tố dịch tễ, anh C. đi về từ vùng dịch (chợ hoa Mê Linh - Hà Nội) thuộc trường hợp nghi ngờ F1, Trung tâm Y tế Đà Lạt hội chẩn với Khoa Bệnh Truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chuyển anh C. đến Bệnh xá H32 cách ly tập trung từ ngày 14/4. Hiện tình trạng sức khỏe anh C. chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

AN NHIÊN