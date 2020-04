Đạ Tẻh: Nhìn lại 5 năm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Đạ Tẻh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo ra không khí “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Nhân dân Đạ Tẻh nô nức xuống đồng đầu xuân (Ảnh chụp trong Lễ hội Lồng tồng xã An Nhơn 2019)

Tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển

Phong trào thi đua yêu nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp phát triển cả hiện tại và tương lai của một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh. Cụ thể, trong 5 năm (2015 - 2019), thu nhập bình quân đầu người đạt 46,4 triệu đồng/người/năm, tăng 18,4 triệu đồng so với năm 2015. Kinh tế nông nghiệp từng bước phát triển theo chiều sâu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, đã tạo sự chuyển đổi mạnh từ cây trồng giá trị thấp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao; mở rộng vùng sản xuất cánh đồng lớn, khoa học công nghệ được ứng dụng, tổ chức sản xuất hàng hóa nông sản đặc sản như gạo nếp quýt, gạo sạch; giá trị ước đạt 91,5 triệu đồng/ha/năm, tăng 35,8% so với giai đoạn trước. Đàn heo tăng gấp 2,5 lần, đàn gia súc, gia cầm tăng 38%, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ qua quy mô trang trại, gia trại. Giao khoán bảo vệ 18.709 ha rừng cho 1.035 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; khoán 3.463 ha đất trồng rừng cho 2.029 hộ phủ xanh đất trống đồi trọc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất; 10/10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻh đạt chuẩn văn minh đô thị; hàng năm, trên 90% gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phong phú, sôi động, làm cho môi trường xã hội thêm lành mạnh, thể chất con người được nâng cao. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã mang lại kết quả rõ nét: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 96,3%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; huyện được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập THCS và xóa mù chữ mức độ 2; 74,3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 5 năm, toàn huyện đã hỗ trợ 169 căn nhà cho người nghèo, người có công với tổng giá trị 3,8 tỷ đồng từ ngân sách; tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động; ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,3%, giảm 7,56% so với năm 2015 (giảm bình quân 1,5%/năm).

Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh hiệu quả với nhiều mô hình như “Tổ tự quản về an ninh trật tự” (Hội CCB các xã), “Tổ tuần tra nghĩa vụ” (xã Đạ Lây), “Khu dân cư không có tội phạm (xã Đạ Kho), “CLB phòng chống bạo lực gia đình” (xã Hà Đông)... Với phương châm “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ nguồn vốn ngân sách 47,7 tỷ đồng, Nhân dân đã đồng lòng góp công, góp của nâng cấp kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông làm cho diện mạo nông thôn có sự thay đổi lớn. 10/10 xã đều đạt chuẩn xã nông thôn mới, Đạ Tẻh đang chờ quyết định công nhận huyện nông thôn mới.

Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến

Có thể nói, điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Thi đua yêu nước mà không có điển hình tiên tiến thì phong trào sẽ thiếu đi sức sống; ngược lại, có điển hình tiên tiến mà không có phong trào thi đua thì những điển hình đó ít có cơ hội được tôn vinh, nhân rộng để mọi người biết mà học tập. Nhiều nhân tố điển hình tiên tiến xuất hiện đã tiên phong trong mọi phong trào. Đó là, ông Lê Văn Quý (Ban Chỉ huy Quân sự huyện), bà Đặng Thị Thưởng (Bí thư chi bộ, Thôn trưởng Thôn 2 - xã Hà Đông), là những người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức, điều hành nhiệm vụ chính trị. Đó là ông Đàm Văn Xã (Thôn 6 - Mỹ Đức), đã thành lập HTX trồng cây ăn trái, hỗ trợ các thành viên về vốn, kinh nghiệm sản xuất; ông Đàm Văn Điều (Tổ 3C, TT Đạ Tẻh), với mô hình xay xát kết hợp chăn nuôi; đoàn viên Lê Quang Triều (xã Quảng Trị) đi đầu trong phong trào “Thanh niên lập nghiệp”; cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Trường Tiểu học Quang Trung) nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chính phủ tặng bằng khen; cô giáo Đỗ Thị Như Tâm (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) 5 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, vừa giỏi công tác chuyên môn, vừa tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, hội thi của ngành đạt nhiều giải thưởng cao. Phong trào “Mỗi tập thể, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã xuất hiện nhiều tấm lòng nhân ái như ông Võ Viết Lợi (Tổ 4B, thị trấn Đạ Tẻh), ông K’Hoàng (Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện), đã tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, tổ chức đám cưới cho 14 cặp người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức văn nghệ từ thiện quyên góp được hơn 100 triệu đồng hỗ trợ người khuyết tật khám, chữa bệnh…

Từ phong trào, trong 5 năm, đã có hơn 800 tập thể và hơn 1.400 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen; 318 tập thể và hơn 5.500 lượt cá nhân được công nhận Lao động tiên tiến; 692 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 12 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 38 tập thể, 62 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 83 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 21 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 2 tập thể, 6 cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện; 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: Thi đua yêu nước của Nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực sự lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp, động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch định, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025. Với những thành quả đã đạt được, cán bộ và Nhân dân Đạ Tẻh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để tạo nên những bước đột phá mới, xây dựng Đạ Tẻh mỗi ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

QUỲNH UYỂN