Đức Trọng tìm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT

Ngày 29/4, bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong những tháng đầu năm, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, Bưu điện huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tọa đàm, trực tiếp đối thoại với Nhân dân ngay tại khu dân cư để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chú trọng đến các hộ nông lâm nghiệp có mức sống trung bình và đối tượng là học sinh. Đây là đối tượng được ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm y tế. Qua tuyên truyền đã thu hút đông người tham gia bảo hiểm y tế.

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là 142.632/189.206 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 75,38% so với kế hoạch huyện giao, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là 49.234 người, tỷ lệ so với dân số 26,02%. Trong đó, hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình tham gia là 4.027 hộ, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để thực hiện được chỉ tiêu UBND huyện giao 90% và tỉnh giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 88% dân số, tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thúy đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chính sách bảo hiểm y tế để người sử dụng và toàn thể Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế với việc đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động; xử lý nghiêm việc trốn đóng, nợ đóng, đóng không đầy đủ tại các đơn vị. Ngoài ra, cần thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu bắt buộc trong thực hiện đánh giá, phân loại đơn vị và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn...

NHẬT MINH