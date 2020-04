(LĐ online) - BSCKII Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng đã ký văn bản gởi các đơn vị trong ngành y tế tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc hỗ trợ báo chí thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19 để tạo điều kiện cho phóng viên báo chí tác nghiệp tại các cơ sở y tế và tiếp tục phát huy vai trò, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và đội ngũ báo chí từ Trung ương đến địa phương.

Phóng viên báo chí Trung ương và địa phương phỏng vấn BSCKII Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh đề nghị các đơn vị hỗ trợ các phóng viên báo chí thực hiện tác nghiệp theo kế hoạch, giấy giới thiệu do cơ quan thẩm quyền cấp để đi làm việc tại đơn vị; cử người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí theo quy định. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn như: Hỗ trợ phương tiện bảo hộ cá nhân (khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ…), hướng dẫn và yêu cầu phóng viên tuân thủ các quy định trong và sau quá trình tác nghiệp tại đơn vị; thực hiện khám sàng lọc, xét nghiệm loại trừ bệnh cho phóng viên báo chí thường xuyên tác nghiệp tại địa bàn nếu có dịch bệnh lưu hành đúng đối tượng quy định cần thực hiện xét nghiệm.

AN NHIÊN