Hơn 1.000 phần quà tiếp tục đến với người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 20/4, UBND, UBMTTQ Việt Nam Phường 1 (TP Bảo Lộc) phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và lao động nghèo trên địa bàn.

Phường 1 (TP Bảo Lộc) cùng các nhà hảo tâm tặng quà giúp người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo đó, 100 phần quà (15kg gạo và 10 chiếc bánh mì ngọt/phần) đã được trao tận tay các người nghèo đã và đang chịu áp lực mưu sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó, nhằm tiếp thêm động lực, chia sẻ khó khăn giúp bà con ổn định cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau do ảnh hưởng của dịch bệnh. Được biết, 1,5 tấn gạo phát tặng cho người nghèo dịp này do ông Nguyễn Ngọc Minh – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10, Phường 1 (TP Bảo Lộc) đóng góp và 1.500 chiếc bánh mì ngọt do Tân Gia Bảo trao tặng.

Trong sáng 20/4, Nhà thờ Tin Lành (Phường 1, TP Bảo Lộc) cũng đã trao tặng 300 phần quà (1 thùng mì gói và 5 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn/phần) cho người nghèo trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Trước đó, vào sáng 19/4, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) và Đoàn Thanh niên Phường đã trao tặng 70 phần quà cho hộ nghèo, người bán vé số dạo, người già neo đơn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, nước mắm và trứng gà.

Công an Phường 1 và Đoàn Thanh niên Phường tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, trong 3 ngày (từ ngày 18 đến 20/4), nhóm thiện nguyện gồm những bạn trẻ trên địa bàn TP Bảo Lộc đã đóng góp kinh phí mua gạo và các nhu yếu phẩm phát tặng cho người nghèo. Theo đó, 560 phần quà (3kg gạo, mì gói, bột ngọt và 1 chai dầu ăn/phần) đã được các bạn trẻ trao tận tay cùng chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP Bảo Lộc. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương rộng khắp trong cộng đồng với mục tiêu cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

KHÁNH PHÚC