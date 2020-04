Nhiều phần quà tiếp tục đến với người có hoàn cảnh khó khăn

(LĐ online) - Sáng 14/4, Công an thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) đã tổ chức tặng quà cho người bán vé số, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công an thị trấn Liên Nghĩa trao quà cho người dân trên địa bàn

Cụ thể, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã vận động 500 suất quà và chia về các tổ dân phố, giao cho cảnh sát khu vực trao tận tay cho người bán vé số, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì tôm, đường, bột ngọt và một số nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi suất quà từ 300 đến 400 ngàn đồng. Toàn bộ số quà trên do Công an thị trấn Liên Nghĩa vận động ủng hộ.

Được biết, trong thời gian tới, Công an thị trấn tiếp tục vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ tiền, hàng hóa, vật chất để chăm lo đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng tổ chức trao 400 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Trọng. Mỗi phần quà trị giá 180 ngàn đồng, gồm gạo, mì tôm, do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Từ ngày 14/4, Tịnh xá Ngọc Ninh (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) tổ chức trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 15 gói mì tôm. Sư cô Thích Nữ Tỉnh Liên - Trụ trì Tịnh xá, cho biết, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tịnh xá không tập trung người dân để phát mà ai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thì đến nhận một phần, Tịnh xá sẽ trao quà cho đến khi hết. Ngoài 100 phần quà trên, Sư cô sẽ tiếp tục trao 100 phần quà cho người dân nghèo tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

UBND Phường 2 (TP Bảo Lộc) trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Còn tại Bảo Lộc, chiều 14/4, Phường 2 (TP Bảo Lộc) phối hợp cùng Siêu thị Co.op Bảo Lộc tổ chức trao tặng 140 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như hộ nghèo, người bán vé số và người khuyết tật. Những phần quà này sẽ được trao trong thời gian 3 ngày (từ 14 đến 16/4) để thực hiện đúng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi phần quà gồm 2 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 10 khẩu trang y tế cùng các nhu yếu phẩm cần thiết và 200 ngàn đồng (trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19). Tại buổi trao quà, UBND Phường 2 cũng đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tham gia đóng góp ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Được biết, đến ngày 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các công ty, doanh nghiệp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 địa phương số tiền gần 70 triệu đồng cùng 1 tấn gạo, 146 phần quà, 100 thùng mì tôm và 2.500 khẩu trang y tế để giúp đỡ người nghèo trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 14/4, Ủy MTTQ Việt Nam phường B’Lao phối hợp cùng Công ty CP Thương mại Việt Bảo, Quỹ học bổng Ước mơ xanh (tại TP Bảo Lộc) và Trường Tiểu học Lam Sơn đã trao tặng 150 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và người bán vé số. Mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, nước mắm, 1 chai dầu ăn và 0,5kg đường.

T.VŨ - KHÁNH PHÚC