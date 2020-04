Nữ dược sĩ với tấm lòng thiện nguyện

(LĐ online) - Thời gian qua, người dân Thôn 4 (xã Tân Lâm, huyện Di Linh) đến Quầy thuốc tây số 29 nhiều hơn. Họ đến không phải để mua thuốc mà đến để nhận những chiếc khẩu trang, chai nước rửa tay khô sát khuẩn hay ống viên C sủi… do nữ dược sĩ Đỗ Thị Hằng trao tặng miễn phí nhằm hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Hằng (bên trái) cùng 1 thành viên trong nhóm thiện nguyện đến trao tận tay những bao gạo, thùng mì cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, khi mà khẩu trang trở thành “hàng hiếm” thì chị Hằng đã không do dự phát miễn phí cho mọi người với tấm bảng viết mộc mạc đặt trên quầy thuốc: "Khẩu trang tặng không bán, mỗi người lấy 1 cái nếu cần" và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Khi đó, quầy thuốc của chị còn 1.000 chiếc khẩu trang than hoạt tính. Thời điểm khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm, nhiều nơi “hét giá” 350 - 400 ngàn/hộp thì chị sẵn sàng đem cả 1.000 chiếc phát tặng miễn phí cho người dân trong thôn. Nhà nào có 4 - 5 người thì đến quầy thuốc của chị nhận về 4 - 5 cái, đủ cho cả nhà mỗi người 1 cái dùng để phòng, tránh dịch Covid-19. “Tiếng lành đồn xa”, thông tin Quầy thuốc số 29 phát khẩu trang miễn phí được người dân biết đến nhiều hơn khiến 1.000 chiếc khẩu trang không đủ phục vụ nhu cầu. Chị lại tìm kiếm nguồn hàng, khi khẩu trang y tế không thể mua được thì chị nhập về thêm 500 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn có giá cao hơn để phát tiếp cho người dân. Và hiện nay, quầy thuốc của chị vẫn để nguyên tấm bảng với những chiếc khẩu trang tiếp tục phát tặng miễn phí cho những ai cần.

Cùng với khẩu trang, quầy thuốc tây của chị Hằng còn phát miễn phí 50 chai nước rửa tay khô sát khuẩn khi người dân không thể mua được ngoài thị trường. Bên cạnh đó, là dược sĩ nên chị Hằng hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe trong việc phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Do vậy, chị lại tặng hơn 150 ống viên sủi C cho người nghèo, người già và trẻ em để tăng cường sức đề kháng chống lại dịch bệnh.

“Thôn mình chủ yếu bà con người đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên họ cũng không để ý mấy đến việc phòng, chống dịch. Vì thế bên cạnh để tại quầy thuốc cho ai cần đến lấy, mình cũng đến tận nhà một số gia đình để phát tặng, khi đó mình vừa hướng dẫn họ cách phòng chống bệnh, cách đeo khẩu trang và cách tăng sức đề kháng. Của ít lòng nhiều, mình mong rằng mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch này” - chị Hằng tâm sự.

Dược sĩ Đỗ Thị Hằng với những chiếc khẩu trang, ống sủi C phát tặng miễn phí cho người dân trong những ngày đầu tiên khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam

Quầy thuốc nhỏ của chị trở thành địa chỉ yêu thương với sự sẻ chia, chung sức vì sức khỏe cộng đồng những ngày chống dịch của xã Tân Lâm. Không những vậy, chị Hằng liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trên trang cá nhân Facebook để nâng cao cảnh giác cho mọi người, chị cũng tích cực chia sẻ những chỉ thị, thông báo của Chính phủ và cả những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Với tấm lòng của một dược sĩ luôn nghĩ đến người khác, chị đã tham gia vào một nhóm thiện nguyện ở xã Tân Lâm, hàng tháng đóng góp tiền để giúp đỡ các hộ nghèo, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong thời gian qua, chị cùng nhóm thiện nguyện đã đến tận nhà những người neo đơn, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để trao những phần quà gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm… Đây là những thứ rất đỗi quen thuộc hàng ngày nhưng lại là món quà quý giá của người dân nghèo trong những ngày thiếu thốn.

Khi liên hệ với chị để viết bài, chị ngại ngần bởi “việc làm của mình có đáng kể gì so với công sức của bao người đang ngày đêm gồng mình chống dịch. Mình chỉ muốn góp một phần nhỏ trong khả năng để giúp những người còn khó khăn và mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi”.

TUẤN HƯƠNG