Phụ nữ Công an tỉnh làm 300 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn tặng các chốt kiểm soát dịch Covid-19

(LĐ online) - 300 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn này do chị em của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng tự tay làm trong những ngày vừa qua để dành tặng miễn phí cho đội ngũ y tế, công an, bộ đội và sinh viên tình nguyện đang làm nhiệm vụ ở 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là sự chia sẻ tình cảm và cổ vũ tinh thần những người đang ngày đêm phải túc trực làm nhiệm vụ tại các tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh.

Các hội viên đóng góp kinh phí, mua nguyên vật liệu, tự tìm hiểu kỹ thuật để làm

Sáng kiến này nảy sinh khi các chị trong hội chứng kiến cảnh vất vả ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ khi đứng tại các chốt kiểm soát. Mỗi ngày họ phải tiếp xúc trực tiếp với hàng ngàn lượt người đến từ các nơi khác nhau. Sản phẩm mặt nạ ngăn giọt bắn được làm để dành tặng cho những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu này rất có ý nghĩa và hữu ích trong thời điểm này.

Mặt nạ ngăn giọt bắn có tính ứng dụng cao Sản phẩm hoàn thành được các chị được gắn thêm dòng chữ cổ vũ phòng chống dịch Những chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn này được hơn 20 chị em phụ nữ Công an tỉnh làm hoàn toàn thủ công. Để thiết kế được ra chiếc mũ hoàn chỉnh, các chị đã tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau ở trên mạng, tham khảo thêm các nguồn thực tế khác để sản phẩm đạt chất lượng. Mũ có đầy đủ tính ứng dụng như giúp ngăn được giọt bắn khi tiếp xúc, dễ lau chùi, vệ sinh và có thể sử dụng nhiều lần. Sản phẩm làm tự nhựa dẻo trong suốt với dây đội đầu thun có đệm mút, gắn với nhau bởi chiếc khuy tròn có thể nâng lên, hạ xuống. Những chiếc mũ này đều được tiệt trùng bằng cồn 90 độ trước khi đem tặng các cán bộ chiến sĩ 8 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN