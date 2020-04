Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm

(LĐ online) - Theo quyết định của Sở Y tế, năm nay chỉ thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến tỉnh (so với các năm trước có 2 đoàn) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2020 với chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh lấy mẫu kiểm tra nhanh tại một nhà hàng ở Đà Lạt trong dịp Festival Hoa 2019

Đoàn kiểm tra liên ngành có 9 người thuộc các đơn vị như: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Công thương, Cục quản lý thị trường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện cơ quan quản lý ATTP địa phương, do BSCKII Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về ATTP các cấp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở thực phẩm từ nay đến hết Tháng hành động vì ATTP 15/5/2020.

AN NHIÊN