(LĐ online) - Ngày 27/4, BSCKII Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị đang triển khai tiêm chủng trở lại theo chỉ đạo khẩn của Sở Y tế tỉnh về thực hiện hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng và Bộ Y tế.

Tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Trạm Y tế Phường 4 - Đà Lạt (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch Covid-19)

Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã có chỉ đạo khẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế và phòng y tế các huyện, thành phố triển khai công tác tiêm chủng trong tình hình dịch Covid-19.

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện trong tình hình dịch Covid-19 cụ thể như sau: Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, lập kế hoạch buổi tiêm chủng theo hướng dẫn, thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, tổ chức phân luồng và hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng đảm bảo không quá 20 người trong cùng một thời điểm tại một khu vực tiêm chủng và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người.

Các khu vực chờ trước tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, khi tiêm chủng và theo dõi sau tiêm chủng phải được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, khử khuẩn. Bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn để người đến tiêm chủng sử dụng.

Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như: Đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Khuyến cáo những người có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 thì không đến buổi tiêm chủng.

Sở Y tế tỉnh giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn tiêm chủng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, phát hiện và đề xuất Sở Y tế tỉnh các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định. Các phòng y tế huyện, thành phố thông báo cho các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn tiêm chủng trong tình hình dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở tiêm chủng dịch vụ không tuân thủ các quy định này.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố tạm dừng tiêm chủng thường xuyên 15 ngày trong bối cảnh dịch Covid-19 kể từ ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc (ngoại trừ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại các cơ sở y tế có phòng sanh).

AN NHIÊN