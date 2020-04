Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa có văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phong trào trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Theo đó, năm 2020, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và giá trị to lớn của phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH; đưa phong trào phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa của phong trào; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp, các ngành, các đơn vị bám sát phong trào triển khai phù hợp với thực tiễn địa phương; đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phát triển phong trào sâu rộng; không ngừng nâng cao về chất lượng; tránh hình thức, chạy theo thành tích. Duy trì thành quả đạt được năm 2019, phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2020, cụ thể: 91,5% số hộ gia đình văn hóa; 97,5% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 89% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 90% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

QUỲNH UYỂN