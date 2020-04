Trao 250 suất quà cho người dân vùng sâu huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Bên cạnh đảm bảo công tác ứng trực phòng chống dịch bệnh bệnh Covid-19, ngày 27/4, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền trao 250 suất quà cho 5 xã vùng Loan gồm Ninh Loan, Tà In, Đà Loan, Đạ Quyn và Tà Năng.

Trưởng Công an huyện Đức Trọng Lê Thái tặng quà cho đại diện hộ nghèo xã Ninh Loan

Các phần quà được trao cho các gia đình có người bệnh tật hiểm nghèo, hộ nghèo và người già mất sức lao động... Mỗi suất quà gồm gao, mì tôm và nhu yếu phẩm khác, trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí trao quà tại 5 xã là vùng Loan là 125 triệu đồng do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Trọng đóng góp. Ngoài ra, qua đợt phát động, Công an huyện Đức Trọng đã có sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp. Việc phát quà được Công an huyện Đức Trọng tổ chức trong trật tự, đảm bảo quy định theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những trường hợp không thể đến nhận thì Công an xã đem quà tới trao cho từng gia đình.

TQT