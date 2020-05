300 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐ online) - Sáng 22/5, tại hội trường Công an tỉnh Lâm Đồng, 300 cán bộ chiến sĩ từ 27 phòng, ban trực thuộc Công an tỉnh đã tham gia Chương trình Hiến máu tình nguyện, dự kiến sẽ cung cấp 250 đơn vị máu theo nhu cầu cần máu điều trị, cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận máu từ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh

Anh Trần Đức Trung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Đây là đợt 2 Công an tỉnh tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề “Hành trình giọt máu nghĩa tình” nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và thư của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an gởi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia Hiến máu tình nguyện.

Chương trình Hiến máu tình nguyện của Công an tỉnh không tổ chức phần lễ phát động, tiến hành tổ chức hiến máu trực tiếp với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện

Theo kế hoạch, Chương trình Hiến máu tình nguyện trong cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng tổ chức thành 3 đợt: Đợt 1 đã tổ chức tại Công an TP Đà Lạt và đợt 3 sẽ tổ chức vào tháng 6 tới. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương vận động, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia đăng ký hiến máu từ 50% - 70% biên chế của đơn vị, đảm bảo số lượng 1.000 đơn vị máu hiến tình nguyện cung cấp cho bệnh viện phục vụ công tác khám chữa bệnh tại địa phương.

AN NHIÊN