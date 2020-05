Các cơ sở khám chữa bệnh niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng

(LĐ online) - Để tăng cường việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng đối với các lĩnh vực khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các phòng y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng.

Theo đó, các đơn vị thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng theo từng lĩnh vực, cụ thể: Niêm yết số điện thoại để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo số điện thoại của Bộ Y tế: 1900.9095 và số điện thoại đường dây nóng trung tâm y tế tại đơn vị.

Niêm yết số điện thoại tiếp nhận phản ánh về an toàn vệ sinh thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm: 0911.811.556, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: 02633.545.758 và số điện thoại của phòng y tế trên địa bàn.

Niêm yết số điện thoại tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh về tình hình dịch bệnh và tư vấn cách phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế: 0981.309.311, 0918.016.355, 0914.971.889, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0981.309.313 và số điện thoại của đơn vị.

Phòng y tế các huyện, thành phố trong tỉnh hướng dẫn các phòng khám đa khoa, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thực hiện việc niêm yết số điện thoại đường dây nóng theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phân công cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng theo đúng quy định.

AN NHIÊN