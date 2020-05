Các trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp

(LĐ online) - Đến hiện tại, tất cả các trường học thuộc các cấp từ mầm non đến THPT tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại lớp sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các trường phun xịt khử khuẩn vệ sinh trường lớp đảm bảo các điều kiện đón học sinh trở lại trường vào ngày mai 4/5. Ảnh: Khánh Phúc

Là trường học nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt, lại có đông trẻ theo học nên Trường Mầm non 9 đã tiến hành dọn vệ sinh ngay từ đầu tuần, ngoài những lần phun xịt khử khuẩn và dọn dẹp trước đây trong thời gian học sinh đang nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo trường lớp an toàn khi trẻ đi học trở lại, cô Trần Thị Vân - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Vì trẻ mầm non chưa ý thức được việc phòng chống dịch bệnh nên nhà trường chú trọng việc làm vệ sinh rất kỹ càng, nhất là những nơi trẻ thường sờ tay vào như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, kệ đựng dụng cụ học tập… Đồ chơi của trẻ cũng được ngâm, rửa, phơi khô. Đặc biệt, vì trẻ sẽ ăn ở bán trú nên nhà bếp và các dụng cụ ăn uống của trẻ được vệ sinh sạch sẽ. Việc nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên cũng được các cô giáo chú ý. Trẻ mầm non được hướng dẫn rửa tay đúng cách khi mới vào học nhưng các lớp vẫn dán những bức tranh có hình ảnh rửa tay để các con ghi nhớ. Ngay bảng tin của trường cũng dán những nội dung tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để phụ huynh tìm hiểu.

Còn đối với Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, cô Võ Thị Tuyết – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Vì là những học sinh đặc biệt, ý thức phòng, chống dịch bệnh chưa cao nên giáo viên phải sát sao hơn trong việc nhắc nhở các em các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… Giáo viên và nhân viên y tế cũng tăng cường theo dõi sức khỏe của các em để nếu có các biểu hiện ho, sốt thì sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Nhà trường thực hiện giãn cách các hoạt động ngoài trời cũng như giờ ăn của trẻ, các lớp sẽ chia từng thời gian khác nhau để tránh tập trung một lúc đông người. Ở nội trú các con cũng thực hiện giãn cách như mỗi học sinh ngủ một giường. Nhà trường cũng tăng cường cho học sinh ăn trái cây để nâng cao sức đề kháng. Đồng thời, nhắc phụ huynh hạn chế thăm nom và đón học sinh về nhà…”.

Trong khi đó, tại TP Bảo Lộc, theo ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Bảo Lộc, những ngày qua, Phòng đã chia làm nhiều tổ tiến hành kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp vào ngày 4/5 tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố. Theo đó, vào ngày mai, 4/5, TP Bảo Lộc có tất cả 77/78 trường thuộc các cấp học từ mầm non đến THPT đón học sinh trở lại trường. Trong đó, mầm non có 29/30 trường (riêng Trường Mầm non tư thục Họa Mi vẫn cho trẻ nghỉ đến hết ngày 30/6); tiểu học có 26/26 trường; THCS có 13/13 trường và THPT có 8/8, với tổng số hơn 40.000 học sinh.

Vệ sinh đồ chơi trước khi trẻ trở lại trường. Ảnh: Tuấn Hương

Đến thời điểm hiện tại, tất cả 77 trường học sẽ đón học sinh trở lại trường đã hoàn tất các công tác vệ sinh, sát khuẩn phòng học, khu hiệu bộ, sân trường và đồ chơi, dụng cụ học tập theo quy định của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GDĐT Lâm Đồng; đồng thời, các trường cũng chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh như bồn rửa tay, xà phòng và dung dịch sát khuẩn tại lớp học đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh trở lại trường. Đối với những trường học, trước đây học 1 buổi, các trường chủ động phân chia lịch học thành 2 buổi/ngày để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội. Các trường cũng chuẩn bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe cho học sinh và giáo viên ngày đầu quay lại trường; đồng thời, phối hợp với phụ huynh tiến hành khai báo y cho học sinh đúng theo quy định. Riêng việc đưa, đón học sinh trước khi đến trường và sau khi tan trường, các trường sẽ chủ động mở cửa ra vào ở nhiều hướng nhằm tránh tập trung đông người.

“Việc thực hiện giãn cách trong lớp học theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng thì hầu hết các trường đều gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất trường lớp và nguồn lực giáo viên. Tuy nhiên, tất cả các trường sẽ đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh an tâm trở lại lớp giảng dạy và học tập. Phòng sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình để có hướng điều chỉnh và xử lý phù hợp nhất” - ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Trưởng Phòng GDĐT TP Bảo Lộc cho biết.

Còn tại huyện Bảo Lâm cũng, các trường cũng đã sẵn sàng để đón hơn 27.000 học sinh của 67/67 trường học thuộc các cấp học từ mầm non đến THPT trở lại trường vào ngày 4/5. Ông Lê Đức - Trưởng Phòng GDĐT huyện Bảo Lâm, cho biết: “Qua kiểm tra, tất cả các trường học trên địa bàn đã thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp đảm bảo các điều kiện cần thiết phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, số bồn rửa tay và xà phòng đã được các trường lắp đặt thêm đảm bảo mỗi trường có từ 3 - 4 điểm rửa tay cho học sinh và giáo viên. Tùy vào tình hình thực tế, các trường học trên địa bàn đều thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn trong việc học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên”.

Tương tự, tại các huyện Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên cũng đã hoàn tất công tác vệ sinh, sát khuẩn trường lớp; chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, dụng cụ y tế để đón học sinh trở lại trường vào ngày mai 4/5.

Hiện, các trường học đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như dọn vệ sinh, phun xịt khử khuẩn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như máy đo thân nhiệt, nước sạch và xà phòng, nước sát khuẩn… để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày mai.

TUẤN HƯƠNG - KHÁNH PHÚC