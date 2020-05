Công an thành phố Đà Lạt vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(LĐ online) - Sáng 30/5, tại Khu Hoà Bình (Đà Lạt), Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố Đà Lạt tổ chức lễ phát động vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Lực lượng công an thành phố Đà Lạt tiếp nhận công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Việc thực hiện lễ phát động nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tá Hoàng Công Nam – Phó trưởng Công an thành phố Đà Lạt cho biết, Đà Lạt được đánh giá là địa bàn có tình hình an ninh trật tự ổn định, là thành phố bình yên, an toàn, là điểm đến lý tưởng của du khách. Song, thời gian gần đây, xuất hiện một số vụ việc các đối tượng có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để đánh nhau, gây rối, cố ý gây thương tích. Đặc biệt, hầu hết các vụ việc xảy ra đều trong độ tuổi thanh niên. Cùng với đó, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn cả nước cũng có những diễn biến phức tạp, trong đó xảy ra nhiều vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển qua phương tiện xe khách, xe hàng từ không gian mạng đến ngoài xã hội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn thành phố, Công an Đà Lạt kêu gọi người dân tuân thủ những quy định của pháp luật, liên hệ giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, các công cụ hỗ trợ nếu có tại công an các phường, xã. Đồng chí cũng đề nghị Công an các phường, xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, thu hồi vũ, công cụ hỗ trợ; chủ động làm tốt công tác tham mưu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân cùng tham gia vận động Nhân dân nói chung và đặc biệt là đối tượng thanh niên nói riêng.

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt và lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt tặng quà cho 2 nạn nhân bị thương tật do vũ khí, vật liệu nổ gây ra

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo thành phố Đà Lạt và lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt cũng đã tặng quà cho 2 nạn nhân bị thương tật nặng do vũ khí và vật liệu nổ gây ra.

Theo thống kê của Công an thành phố Đà Lạt, trong buổi sáng phát động, đã có 16 cá nhân, tập thể đến liên hệ với công an các phường, xã giao để nộp 40 công cụ hỗ trợ các loại.

