Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thăm, tặng quà cho người lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng

(LĐ online) - Ngày 21/5, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên công nhân lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Công đoàn TKV tặng 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng

Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Công đoàn và các bộ phận chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi; vận động người lao động đảm bảo ngày công, sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện đến hết tháng 4/2020: Sản lượng Alumin đạt 233.742 tấn, bằng 36% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng tăng 159,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn và Công đoàn đã tích cực thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cấp trên và địa phương đảm bảo an toàn trong sản xuất và trong phòng chống dịch Covid - 19.

Công đoàn TKV thăm, tặng quà Ban Quản lý Dự án Bauxite - Nhôm Lâm Đồng

Trong “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”, Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn phát động thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Qua đó, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống, tổ chức thăm hỏi gia đình khó khăn và hỗ trợ sửa nhà cho người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã thăm hỏi, tặng quà 1 gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Công đoàn TKV đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng để tổ chức hoạt động Công đoàn năm 2020 và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; khen thưởng 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 4 tháng đầu năm 2020, gồm: Phân xưởng Trạm mạng và Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai, với số tiền là 25 triệu đồng và thăm, tặng quà Ban Quản lý Dự án Boxite Nhôm - Lâm Đồng.

Công đoàn TKV tặng quà các cháu thiếu Trường Mầm non Ánh Dương

Dịp này, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Công đoàn TKV còn đến thăm và tặng quà cho các cháu Trường Mầm non Ánh Dương (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

ĐÔNG ANH - HẢI ĐƯỜNG