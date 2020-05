Đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh đi học trở lại

Sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, học sinh các cấp tỉnh Lâm Đồng đi học trở lại từ ngày 4/5. Các trường học đã chuẩn bị những điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường.

Các cô giáo mầm non vệ sinh lớp học để đón trẻ đi học trở lại

Đảm bảo trường lớp an toàn

Đảm bảo trường lớp an toàn là yêu cầu đặt lên hàng đầu của các trường học, nhất là trường mầm non, tiểu học để đón học sinh trở lại lớp sau những ngày nghỉ vì dịch COVID-19.

Là trường mầm non vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất của huyện Lạc Dương, tuy khả năng lây nhiễm không cao bằng các trường vùng trung tâm nhưng Trường Mầm non Đưng K’Nớ vẫn luôn chú trọng việc đảm bảo an toàn cho trẻ trở lại trường. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nông chia sẻ: “Nhà trường đã tiến hành phun xịt khử trùng trước đó. Ngoài những lần dọn vệ sinh trong thời gian trẻ nghỉ học, nguyên cả tuần trước khi trẻ đi học trở lại, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tổng dọn lại lần nữa để trường lớp sạch sẽ, đầy đủ các điều kiện chuẩn bị cho các cháu quay trở lại trường. Vì các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ, mầm non chưa chủ động được cách phòng tránh dịch bệnh nên nhà trường đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh trường lớp. Trong đó, chú ý việc lau chùi những chỗ trẻ hay chạm tay vào như kệ đựng đồ chơi, tủ đựng đồ cá nhân, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa... Không chỉ vậy, giáo viên các lớp rửa dọn đồ chơi, giặt mũ, phơi mền gối của trẻ. Ban Giám hiệu nhà trường luôn quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm, coi các cháu như con em mình để thường xuyên bảo ban, nhắc nhở cách phòng dịch; đảm bảo lớp học luôn sạch sẽ, thông thoáng, tạo môi trường học tập an toàn cho các con”.

Còn đối với Trường Tiểu học Phan Như Thạch - Đà Lạt, là trường ở vùng trung tâm, lại có đông học sinh nên việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại được nhà trường triển khai nhiều biện pháp. Ngoài việc vệ sinh, phun xịt khử khuẩn trường lớp, giáo viên chủ nhiệm còn gửi thông báo đến từng phụ huynh chuẩn bị những vật dụng cần thiết phòng, tránh dịch bệnh cho con em đến trường như trang bị khẩu trang, chai nước uống cá nhân... Trong sáng 4/5, nhà trường tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh ngay tại cổng trường. Thay vì đưa con vào sân trường như trước đây thì nhà trường yêu cầu phụ huynh dừng ngoài cổng để học sinh tự đi vào. Các hoạt động sinh hoạt tập thể cũng được tạm ngưng; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách và nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi... “Trong buổi học đầu tiên, nhà trường sẽ dành thời gian để cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh; cập nhật tình hình dịch bệnh để góp phần nâng cao ý thức của từng học sinh trong cách phòng, chống dịch bệnh. Xen kẽ các tiết học hoặc trong các môn tự nhiên xã hội, giáo viên thường xuyên lồng ghép, nhắc nhở học sinh cách phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh... Nhắc nhở học sinh phải luôn nâng cao sức khỏe, tập thể dục đều đặn, ăn uống đầy đủ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải báo ngay cho cô giáo để có phương án hỗ trợ. Chúng tôi cố gắng để tạo môi trường tốt nhất cho giáo viên và học sinh sớm ổn định tình hình và duy trì nề nếp dạy học tại đơn vị”, cô Phan Thị Uyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Như Thạch cho biết.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Để đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại, ngày 28/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản gửi các phòng GDĐT, các trường và đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị các điều kiện an toàn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp về hướng dẫn thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp, sát khuẩn, vệ sinh nhà bếp, nhà vệ sinh, trang thiết bị dạy học... bằng các chất khử khuẩn thông thường, tạo môi trường an toàn cho học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng..., các phương án đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý và nhân viên khi đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hướng dẫn nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình học tập. Đặc biệt, các trường phổ thông dân tộc nội trú cho học sinh tự khai báo và kiểm tra sơ bộ sức khỏe học sinh trước khi vào trường, tổ chức cho học sinh ăn ở nội trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chú ý các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các trường có tổ chức bán trú, tùy theo điều kiện của nhà trường thực hiện cho học sinh và trẻ ăn, nghỉ bán trú theo quy định, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để giữ an toàn sức khỏe cho học sinh.

Bên cạnh đó, các trường xây dựng kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT và chỉ đạo của Sở GDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Kết hợp dạy học qua internet, trên truyền hình với dạy trực tuyến để rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình, đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Đồng thời, có giải pháp kịp thời, phối hợp với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh tăng cường công tác vận động học sinh ra lớp.

Với tinh thần không chủ quan trước dịch bệnh, khi học sinh trở lại trường học, các nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện những biện pháp vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, giáo viên, người lao động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng các kênh thông tin và tài liệu truyền thông.

TUẤN HƯƠNG