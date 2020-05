Gắn biển công nhận 2 công trình sản phẩm mới chào mừng đại hội Đảng các cấp

(LĐ online) - Chiều 27/5, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Di Linh, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục trao bằng công nhận công trình “Giếng khoan khu tập thể giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ” do đoàn viên, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục Lâm Đồng thực hiện. Công trình trên được triển khai thực hiện từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020, với tổng số tiền là 85 triệu đồng. Trong đó, 65 triệu đồng do công nhân viên chức lao động của 6 công đoàn cơ sở trực thuộc đóng góp, 20 triệu đồng còn lại do đơn vị đối ứng.

Ông Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục, trao bằng công nhận công trình sản phẩm mới cho Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Huệ, Di Linh

Cùng ngày, tại Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng (TP Bảo Lộc), Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng công nhận công trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thử nghiệm cây giống một số loài lan rừng quý phục vụ sản xuất hoa lan tại Bảo Lộc” do đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động của Trung tâm thực hiện từ ngày 1/1/2020 đến 15/12/2020 với tổng trị giá là 120 triệu đồng. Công trình trên góp phần bảo tồn và phát triển các giống lan rừng bản địa, khắc phục tình trạng suy kiệt tài nguyên thiên nhiên, tạo thêm công ăn việc làm cho những người trồng lan.

Ông Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, trao bằng công nhận công trình sản phẩm mới cho Công đoàn cơ sở Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng, TP Bảo Lộc

Được biết, đây là 2 công trình sản phẩm mới chào mừng “Tháng Công nhân” 2020 và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

T.VŨ