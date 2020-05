Học sinh Trường THCS-THPT Đống Đa trình diễn lắp ráp máy trợ thở do Quỹ Dariu tài trợ

(LĐ online) - Chiều 7/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức chương trình tham quan mô hình Câu lạc bộ (CLB) Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa để học sinh nhà trường trình diễn lắp ráp máy trợ thở DVILATOR 19/20 do Quỹ Dariu tài trợ.

Các thành viên trong CLB Tin học thích thú với buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu cơ chế vận hành của máy trợ thở thông qua chương trình lập trình.

Được thành lập tháng 1/2020, CLB Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa được Sở GDĐT chọn triển khai thực hiện Dự án “Lắp ráp hoàn chỉnh, lập trình và vận hành mô hình máy trợ thở DVILATOR 19/20 và in 3D thiết bị giúp giảm đau khi đeo khẩu trang” do Quỹ Dariu (Tổ chức The Dariu Foundation - một tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ hỗ trợ các hoạt động giáo dục) tài trợ. Theo kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án Trường học di động do Quỹ Dariu triển khai và kế hoạch hoạt động các CLB lập trình nằm trong khuôn khổ dự án Trường học di động, Quỹ Dariu tài trợ thiết bị cho 7 tỉnh, thành trong cả nước với Dự án “Lắp ráp hoàn chỉnh, lập trình và vận hành mô hình máy trợ thở DVILATOR 19/20”, trong đó, có Lâm Đồng. Qua đó, giúp giáo viên và học sinh tìm hiểu kiến thức cơ bản về sức khỏe điện tử thông qua việc lắp ráp và vận hành mô hình máy trợ thở sử dụng mạch Microbit.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Giám đốc Quỹ Dariu đánh giá cao mô hình máy trợ thở của học sinh trong CLB Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa

Sau gần 1 tháng, 5 học sinh khối THCS trong CLB Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Tin học nhà trường đã hoàn thành việc lắp ráp máy trợ thở DVILATOR 19/20 thông qua lập trình máy tính. Mô hình máy trợ thở của học sinh trong CLB Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa được Quỹ Dariu đánh giá là sản phẩm xuất sắc nhất trong các sản phẩm của những địa phương tham gia Dự án và được chọn tham quan trình diễn.

Tại buổi tham quan, nhóm học sinh trong CLB Tin học Trường THCS-THPT Đống Đa đã trình diễn lắp ráp, vận hành máy trợ thở. CLB Tin học nhà trường cũng có buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu cơ chế vận hành của máy trợ thở thông qua chương trình lập trình. Qua đó, nâng cao hiệu quả sinh hoạt của CLB Tin học trong trường nói riêng và các CLB Tin học trong các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GDĐT, đây là hoạt động tạo sân chơi bổ ích cho học sinh để các em làm quen với lập trình, phát huy khả năng sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn Tin học trong nhà trường và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục, cũng như khuyến khích các trường học thành lập các CLB theo sở thích để học sinh được phát huy năng khiếu, sở trường của mình.

TUẤN HƯƠNG