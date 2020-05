Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an huyện Đạ Tẻh tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐ online) - Ngày 7/5, hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2020, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thư kêu gọi của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đạ Tẻh, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh cùng Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020 với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Các chiến sỹ tham gia hiến máu tình nguyện

Tham dự ngày hội, Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện đã phát biểu động viên các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên của Bệnh viện II Lâm Đồng và đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đặc biệt là hoạt động hiến máu tình nguyện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “sống vì xã hội, sống vì cộng đồng”, góp phần phục vụ cấp cứu, điều trị những người không may mắn bằng những giọt máu hồng nhân đạo, phát huy nét đẹp văn hóa cứu người, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng Nhân dân.

Đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trước khi tiến hành hiến máu, cán bộ, chiến sĩ đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Chương trình hiến máu lần này đã vận động toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an huyện có đủ sức khỏe, tiêu chuẩn tham gia hiến máu, kêu gọi 100% đoàn viên, đảng viên trẻ xung kích đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và đã có hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an huyện tham gia hiến máu với tổng số 82 đơn vị máu được tiếp nhận.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN