KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890-2020)

Đảng bộ Phường II, TP Bảo Lộc đã đưa việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Theo đồng chí Hồ Huy Mậu, Phó Bí thư Đảng ủy Phường II, Phường II là một trong những phường trung tâm của TP Bảo Lộc, có diện tích trên 662 ha, với hơn 5.000 hộ, trên 22.000 khẩu. Nơi đây có 13 trường học, 46 cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh, thành phố đóng chân. Đảng bộ Phường II gồm 32 chi bộ, với 879 đảng viên. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Phường II xác định những việc làm cụ thể, sát, đúng với điều kiện thực tiễn địa phương để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên theo đúng chủ đề của từng năm. Đảng ủy Phường II đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò gương mẫu của các đồng chí cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được tăng cường, bên cạnh chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ và năng lực hoạt động thực tiễn. “Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy Phường II tiến hành thường xuyên, định kỳ, nhằm nhìn lại toàn diện kết quả đạt được, nhất là chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn, để tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ và thực hiện”, đồng chí Hồ Huy Mậu cho biết.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Phường II Hồ Huy Mậu, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường II đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 30 lượt chi bộ và 30 đồng chí bí thư chi bộ, giám sát 1 chi bộ và 2 cá nhân đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các chi bộ và các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ cơ bản bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị; cấp ủy chi bộ, người đứng đầu cơ bản gương mẫu; việc thực hiện duy trì sinh hoạt hàng tháng nghiêm túc; nội dung sinh hoạt sát từng tổ dân phố, các nhiệm vụ triển khai khá đồng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, cũng như việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Việc quyết liệt trong triển khai, đôn đốc trong giám sát của Phường II đã tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ đây, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả xuất hiện. Nổi lên trong số đó là các mô hình: mô hình 1 đảng viên giúp đỡ 10 gia đình liền kề; mô hình tổ dân phố “7 không” gắn với các tiêu chí gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng “khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hay mô hình Giáo xứ Chân Lộc tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; mô hình nuôi heo đất với số tiền 197 triệu đồng giúp 104 phụ nữ, 53 cháu nghèo, khó khăn; mô hình “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, người dân đã đóng góp hơn 23 tỷ đồng cùng Nhà nước xây dựng các tuyến đường giao thông, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng phường phát triển toàn diện và đóng góp trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ các loại quỹ; mô hình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ đã vận động giúp đỡ được 18 địa chỉ nhân đạo với số tiền trên 90 triệu đồng và hàng năm hiến trên 200 đơn vị máu (đạt 200% kế hoạch năm)...

Những việc làm cụ thể, sát thực tế địa phương từ việc học và làm theo Bác hơn 3 năm qua của Đảng bộ Phường II đã tạo được sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

TRIỀU KA