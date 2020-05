Lực lượng nòng cốt trong giữ gìn nét độc đáo của người Đà Lạt

Để giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, trong thời gian qua, thực hiện vai trò và chức năng của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Lạt luôn đi đầu và làm nòng cốt trong việc giữ gìn phong cách người Đà Lạt.

Các thí sinh trình diễn áo dài theo chủ đề Đà Lạt và Hoa

Nuôi dưỡng tình yêu Đà Lạt từ các phong trào phụ nữ

Hội LHPN thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động vận động hội viên phụ nữ giữ gìn phong cách người Đà Lạt thông qua các hội thi như: Liên hoan hát ru và hát dân ca hàng năm, nhằm khơi dậy nét đẹp văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam gắn với kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tổ chức các Hội thi Phụ nữ Đà Lạt “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; “Phụ nữ Tài năng - Duyên dáng”, “Duyên dáng áo dài”… Bên cạnh đó, Hội chỉ đạo thành lập 50 mô hình, câu lạc bộ theo Đề án 343 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thông qua các hoạt động góp phần khơi dậy tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp, sự duyên dáng và nâng cao vai trò trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh - thân thiện và làm nòng cốt trong giữ gìn phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Hàng năm, Hội LHPN TP Đà Lạt tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đổi mới tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Toàn thành phố hiện có 23.925 hộ gia đình có hội viên phụ nữ /40.929 hộ gia đình, các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức giúp 1.210 hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đến nay giúp được 498 hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch”, nâng tổng số hộ gia đình đạt các tiêu chí Cuộc vận động là 23.213 hộ. Xây dựng điểm 18 mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu” với 876 hộ hội viên tham gia; 21 mô hình “Xử lý rác thải tại nguồn trong sản xuất nông nghiệp”; 10 mô hình “Tiết kiệm từ phế liệu” xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trồng và chăm sóc 3,3 km “Hàng rào hoa, xanh” và 9,2 km “Tuyến đường hoa, xanh, sạch, đẹp”…

Người Đà Lạt luôn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, bảo vệ chăm sóc từng cành hoa và có ý thức trong việc giữ gìn nét riêng có của người Đà Lạt từ cách ăn mặc kín đáo, sang trọng; nói năng nhẹ nhàng, lịch sự; phong thái ung dung, điềm đạm, tạo nên hồn cốt của một đô thị sống chậm với lối sống văn minh, lịch lãm. Học sinh các trường phổ thông đều giữ lối ăn mặc của người Đà Lạt qua bao thế hệ học trò, luôn luôn khoác áo len đồng phục, mỗi trường có màu áo len riêng, nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ tình yêu Đà Lạt từ màu áo len xứ lạnh ấm áp. Giữ gìn và truyền thụ cách ăn mặc ấy là bàn tay của những người phụ nữ Đà Lạt.

Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được Hội triển khai các nội dung và tiêu chí đến 100% cơ sở Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện. Các cấp Hội chủ động cụ thể hóa triển khai cuộc vận động, lựa chọn tiêu chí “tự tin”, “tự trọng”, “trung hậu”, “đảm đang” để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức với mục tiêu kết quả đầu ra là nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho hội viên phụ nữ. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể cho cơ sở Hội triển khai các bước lựa chọn các nội dung rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để thuận tiện và phù hợp trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các cấp Hội đã củng cố các loại hình câu lạc bộ và lồng ghép tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền giáo dục đi vào chiều sâu và trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ sở.

Năm 2017 và 2019 Hội LHPN thành phố tổ chức thành công Hội thi “Phụ nữ Tài năng - Duyên dáng”. Hội thi là dịp để phụ nữ thành phố Đà Lạt phát huy tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp, sự duyên dáng, khơi dậy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh - thân thiện và giữ gìn phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - thanh lịch - mến khách”.

100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động hướng dẫn 22.235 hội viên thực hiện ít nhất 1 việc cụ thể trong vấn đề vệ sinh môi trường, trồng và sản xuất an toàn... Xây dựng và duy trì 63 CLB “Phụ nữ tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu” với 5.106 thành viên. Đã có nhiều điển hình cụ thể trong thực hiện chuyển đổi hành vi và có nhiều cách làm hay như: Hội LHPN Phường 1, 3, 9, 12, Chợ Đà Lạt đã chọn nội dung rèn luyện phẩm chất “Tự trọng” rèn luyện thay đổi hành vi cho cán bộ, hội viên phụ nữ về an toàn thực phẩm, xây dựng mô hình: “Vườn rau sạch, an toàn”, “Nói không với túi ni lông”, “Làn nhựa đi chợ”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, “Ngành hàng cam kết mua bán thực phẩm an toàn, không chất cấm”…

Một số giải pháp khả thi của Hội LHPN TP Đà Lạt

Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Chợ Đà Lạt thường xuyên tuyên truyền, vận động tiểu thương giữ gìn phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh. Phụ nữ Chợ Đà Lạt đã xây dựng cho mình cung cách buôn bán hòa nhã, khiêm tốn, biết tiết chế trong giao tiếp để phục vụ khách hàng, đặc biệt là du khách thập phương, tạo dựng hình ảnh đẹp về con người Đà Lạt, nhằm thu hút và giữ chân du khách như: trong buôn bán luôn luôn thân thiện, cởi mở, lịch sự, hòa nhã, thực hiện đúng phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Hội LHPN TP Đà Lạt hướng dẫn Hội Phụ nữ Chợ Đà Lạt xây dựng mô hình “Ngành hàng văn minh đô thị”, “Ngành hàng an toàn thực phẩm”, tạo môi trường kinh doanh văn minh, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Xây dựng một số câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả thu hút hội viên phụ nữ tham gia như: Câu lạc bộ “Hát ru và dân ca”, “Tiếng hát mãi xanh”, “Phụ nữ đảm đang”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ làm từ thiện”, “Phụ nữ vượt khó”...

Song song với việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, nhằm khẳng định vị thế, giá trị, chủ quyền của áo dài, tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam trong thời đại mới, qua đó tuyên truyền, vận động phụ nữ bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã phát động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài trong các dịp đặc biệt, có ý nghĩa như dịp kỷ niệm 8/3, 20/10, các ngày kỷ niệm của đất nước, của Hội và tết dân tộc. Đặc biệt, đối với cán bộ Hội chuyên trách, vận động chị em mặc áo dài trong tuần lễ 8/3, 20/10 và các buổi sáng thứ Hai đến công sở, góp phần khơi dậy nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống dân tộc.

Qua quá trình hình thành và phát triển, Đà Lạt đã có nhiều đổi thay, do tác động của con người, yếu tố di dân tự do, dân cư thập phương tới sinh sống làm cho Đà Lạt đông đúc, đâu đó vẫn còn tình trạng ứng xử chưa hay khi khách hỏi mà không mua hàng, tỏ thái độ không hay khi không vừa ý, chèo kéo khách, cá biệt có những trường hợp đánh du khách khi không thuận mua vừa bán, làm ảnh hưởng xấu tới văn hóa kinh doanh của người Đà Lạt, phong cách người Đà Lạt dần dần bị mai một …

Người Đà Lạt nói chung và phụ nữ Đà Lạt nói riêng luôn cố gắng góp phần trong sự phát triển chung của xã hội và luôn mong muốn Đà Lạt vẫn là điểm đến yêu thích của du khách thập phương, trong đó phong cách của người Đà Lạt sẽ là một trong những điều thú vị hấp dẫn, là điểm thu hút mọi người khi dừng chân tại thành phố ngàn hoa. Chính vì thế, để tiếp tục phát huy phong cách của người Đà Lạt rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành có liên quan, đề ra những giải pháp thiết thực hiệu quả. Bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Lạt cho biết: Đứng về góc độ của Hội LHPN TP, để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Đà Lạt trong việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, Hội LHPN Đà Lạt đề xuất một số giải pháp sau: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa, đạo đức truyền thống của phụ nữ Đà Lạt về phong cách thanh lịch, hiền hòa, mến khách cho các tầng lớp phụ nữ Đà Lạt. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ thương hiệu Chợ Đà Lạt, không buôn bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc, không bán hàng không theo giá niêm yết haychèo kéo khách, nghiêm cấm hoạt động của “cò du lịch”. Lồng ghép tổ chức tốt các phong trào, các mô hình, hội thi trong hệ thống Hội, qua đó nhằm khơi dậy nét đẹp văn hóa, phong cách của người Đà Lạt nói chung và phụ nữ Đà Lạt nói riêng, phát huy tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp, sự duyên dáng, khơi dậy và nâng cao vai trò trách nhiệm của phụ nữ Đà Lạt trong giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

