Những người đi trước về sau

Khi cả nước chưa thực hiện lệnh cách ly xã hội để ứng phó với dịch bệnh, quân đội nói chung và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn Bộ binh 994 đã tiến hành cắm trại để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Và hôm nay, khi nhịp sống đang dần trở lại bình thường nhưng dịch bệnh vẫn chưa qua đi, CBCS vẫn thường trực ở đơn vị, để thực hiện công tác huấn luyện và chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng cho các nhiệm vụ khẩn cấp.

Chỉ huy Trung đoàn kiểm tra lại cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung, đảm bảo sẵn sàng cho các nhiệm vụ đột xuất.

“Hết dịch ba sẽ về”

Bao giờ ba về? Gần cả tháng nay, mỗi lần điện thoại về nhà, đứa con nhỏ của Đại úy Nguyễn Công Hùng - Đại đội phó khung huấn luyện dân quân thường trực Trung đoàn 994 đều hỏi anh như thế. Nhưng không chỉ với người Đại úy trẻ, mà tất cả đồng đội của anh ở Trung đoàn, từ thủ trưởng đến cán bộ, chiến sỹ câu trả lời vẫn luôn là: “Hết dịch ba sẽ về”.

Trung đoàn Bộ binh 994 đóng chân trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng là đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh, đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên, huấn luyện chiến sỹ mới và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BCHQS tỉnh giao. Năm 2020 đơn vị huấn luyện 75 chiến sỹ mới. Bên cạnh đó, thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Trung đoàn còn tiến hành huấn luyện tập trung 3 đại đội dân quân thường trực nâng cao. Mỗi đại đội quân số 90 người huấn luyện trong 3 tháng. Đây là lực lượng dân quân thường trực được điều động từ các xã, thị trấn và dân quân thường trực các ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố. Công tác huấn luyện bắt đầu từ ngày 17/2. Đến nay đã hoàn tất việc huấn luyện một đại đội. Tuy nhiên, công tác huấn luyện diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung đoàn đảm nhận những nhiệm vụ đột xuất do Quân khu 7, UBND tỉnh và BCHQS tỉnh giao phó nên việc huấn luyện dân quân thường trực tạm dừng lại. Tuy vậy, Trung đoàn vẫn tiến hành huấn luyện chiến sĩ mới song song với nhiệm vụ xây dựng khu cách ly tập trung cho công dân trở về từ nước ngoài qua Sân bay Liên Khương.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994 cho biết, thời gian này đơn vị thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ gồm: Thường xuyên triển khai công tác phòng dịch trong Trung đoàn, thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung và tiến hành công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Bởi vậy gần 1 tháng qua, CBCS của Trung đoàn 100% quân số có mặt để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đó cũng là phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, các chỉ đạo của Quân khu 7, UBND tỉnh, BCHQS tỉnh, Trung đoàn đã nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất để hình thành khu cách ly tập trung. Theo đó, phòng họp, phòng chỉ huy... tại khu vực huấn luyện được dành để đặt đủ 170 giường cách ly theo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế. Bác sĩ, Thượng tá Phạm Văn Thanh - Chuyên khoa I, Nội khoa từ Bệnh xá H32 thuộc BCHQS tỉnh được điều động về Trung đoàn để đảm bảo công tác y tế cho việc huấn luyện chiến sĩ mới, dự bị động viên và dân quân thường trực. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, trước những nhiệm vụ đột xuất do Quân khu và BCHQS tỉnh giao, bác sĩ Phạm Văn Thanh trở thành bác sĩ duy nhất ở Trung đoàn vừa chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ vừa chỉ đạo công tác chăm sóc y tế cho các công dân ở khu cách ly tập trung tại Trung đoàn. Trong tổ y tế ngoài Bác sĩ, Thượng tá Phạm Văn Thanh còn có sự hỗ trợ của 1 y tá và 1 y sĩ. Bác sĩ, thượng tá Phạm Văn Thanh nói: Từ đầu tháng 4 đến nay, Trung đoàn đã tiếp nhận và tiến hành cách ly xong 6 đợt với 14 người là công dân trở về từ nước ngoài qua đường Sân bay Liên Khương. Đảm bảo sức khỏe cho CBCS và thực hiện đầy đủ công tác y tế ở khu cách ly là hai nhiệm vụ song song được tiến hành. Bởi vậy, việc đảm bảo an toàn phòng dịch là nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra trong thời điểm này đối với Trung đoàn, nhất là bộ phận y tế. Theo đó, những ngày qua, Trung đoàn được chia làm 3 khu, bao gồm: khu làm việc của CBCS Trung đoàn, khu sinh hoạt huấn luyện của chiến sỹ mới và khu cách ly tập trung. Giữa các khu có rào chắn với khoảng cách hơn 800 m và chòi canh gác, để đảm bảo cách ly an toàn tuyệt đối. Ai ở khu vực nào phải tuân thủ nghiêm ngặt việc ở khu vực đó. Toàn bộ Trung đoàn 100% quân số có mặt để hạn chế thấp nhất diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Hiện, các đợt cách ly đã hoàn tất. Cơ sở vật chất tại khu cách ly đã được khử trùng, sửa sang. CBCS vẫn túc trực và làm nhiệm vụ ở đơn vị. Tất cả luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Và dịch bệnh chưa hết hẳn đồng nghĩa với việc họ chưa thể trở về nhà.

Những công dân hoàn thành cách ly tại Trung đoàn 994.

Luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh

Đối với các chiến sỹ mới, những tháng ngày bắt đầu với cuộc sống quân ngũ của họ cũng thật đặc biệt. Dịch bệnh bùng phát, ngày các chiến sỹ lên đường nhập ngũ không thể tổ chức lễ hội tòng quân, lễ giao nhận quân cũng vì thế mà buộc phải hạn chế số người tham dự. Và thời điểm giao quân xen giữa màu áo xanh của các chiến sĩ trẻ là màu áo trắng của cán bộ y tế trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho chiến sỹ lên đường nhập ngũ. Và chính thời điểm ấy, những thanh niên bắt đầu với quân ngũ đã hiểu ra rằng: quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong các mặt trận, nhất là trong thời điểm “chống dịch như chống giặc”.

Về Trung đoàn 994, các chiến sỹ mới cũng trải qua thời điểm huấn luyện đặc biệt. Năm nay, nơi ở của các chiến sỹ chật chội hơn vì một khu đã dành để làm khu cách ly tập trung. Trong quá trình huấn luyện phải đảm bảo thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Theo chỉ thị của Quân khu 7, việc huấn luyện được tiến hành cả vào thứ Bảy, nhằm rút ngắn thời gian huấn luyện để Trung đoàn còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Thượng tá Vũ Ngọc Lương - Chính ủy Trung đoàn 994, nói thêm: Đợt huấn luyện này, thân nhân các chiến sỹ không được vào thăm để đảm bảo an toàn phòng dịch trong đơn vị. Bởi thế, để ổn định tinh thần các chiến sỹ mới cũng như gia đình, phía Trung đoàn cũng đã liên hệ với chính quyền các địa phương hỗ trợ công tác tuyên truyền để thân nhân, gia đình các chiến sĩ nắm rõ tình hình và không lên thăm con em đang huấn luyện. Đồng thời, Trung đoàn cũng lắp thêm 3 chiếc điện thoại ở khu vực sinh hoạt của chiến sĩ mới, để sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ có thể liên lạc về nhà cho vơi nỗi nhớ. Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục, thể thao được Trung đoàn đẩy mạnh, để ngoài tăng cường rèn luyện sức khỏe cho CBCS nói chung, hoạt động này còn nhằm củng cố tinh thần cho các chiến sĩ mới.

100% quân số có mặt thường trực tại đơn vị, nên CBCS Trung đoàn 994 đẩy mạnh tăng gia để đảm bảo lương thực.

Còn CBCS Trung đoàn, ngoài nhiệm vụ chuyên môn đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Dù vậy, chính trong những ngày này, tình quân dân lại ấm nồng hơn bao giờ hết. Từ cuối tháng 3 đến nay, nhiều người dân đã chủ động mang vào Trung đoàn hơn 1.500 kg rau, củ các loại, 300 kg gạo và gần 15 triệu đồng để hỗ trợ Trung đoàn thực hiện công tác cách ly tập trung và cải thiện bữa ăn cho CBCS . “Chính tình quân dân là động lực mạnh mẽ để hàng trăm CBCS dù có đi trước, về sau vẫn sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất” - Thượng tá Vũ Ngọc Lương khẳng định.

Nhịp sống ngoài kia đang dần ổn định lại, song ở Trung đoàn 994, 100% quân số vẫn có mặt thường trực ở đơn vị. Đối với họ mệnh lệnh là trên hết. Ngoài tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực thực hiện công tác huấn luyện chiến sỹ mới, CBCS luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để thực hiện những nhiệm vụ đột xuất trong thời gian tới khi Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại và lượng kiều bào, học sinh sinh viên từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch trở về.

NGỌC NGÀ