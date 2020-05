Những người mẹ ở trường của trẻ mầm non

Trẻ em như những mầm ươm, chính vì vậy, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục để trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ và nhân cách luôn được các trường mầm non chú trọng. Đặc biệt, tình yêu và lòng nhiệt huyết của các cô giáo mầm non sẽ giúp trẻ luôn vững vàng phát triển từ những lớp học đầu đời.

Cô giáo mầm non như người mẹ thứ hai ở trường của trẻ, chăm sóc cho trẻ từng bữa ăn

Để trẻ không quên trường lớp

Trong suốt thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19, nhiều cô giáo mầm non đã có những cách làm sáng tạo để trẻ ở nhà vẫn có thể tham gia các hoạt động giáo dục, giúp trẻ không quên trường quên lớp. Thông qua các trang mạng xã hội, các cô đã làm video hướng dẫn trẻ những trò chơi sáng tạo để trẻ cùng học vui - cùng sáng tạo ngay cả khi ở nhà.

Cô Lý Thị Nga - giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương (huyện Bảo Lâm) hướng dẫn trẻ cách “Vẽ hoa trên nước”. Với nguyên liệu đơn giản có ngay trong nhà như chiếc đĩa hay cái tô cùng cây bút lông xóa được và một ít nước, cô Nga đã làm video hướng dẫn cách thực hiện khá dễ dàng mà trẻ nào cũng có thể làm được.

Cô Trần Thị Ngọc Diễm - giáo viên Trường Mầm non Tu Tra (huyện Đơn Dương) lại hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi từ những chiếc ly giấy với đề tài “Tạo các con vật sống dưới nước”. Những chú cá, cua, mực... màu sắc bắt mắt được làm từ những chiếc ly giấy khiến trẻ thích thú với trò chơi câu các con vật vừa tạo ra. Với trò chơi này, trẻ cần sự giúp đỡ của phụ huynh trong các khâu cắt, luồn dây... Qua các hoạt động mà cô Diễm hướng dẫn, trẻ được thỏa sức sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm phong phú từ trí tưởng tượng, thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ. Qua đó, giúp cho trẻ phát triển khả năng thẩm mỹ, sự linh hoạt của đôi bàn tay và nhất là có sự gắn kết giữa cha mẹ với trẻ trong hoạt động giáo dục ở nhà.

Cô Nguyễn Thị An - giáo viên Trường Mầm non Họa Mi (huyện Lạc Dương) thì hướng dẫn trẻ “Làm con voi từ giấy bìa”. Bằng những vật dụng có sẵn trong nhà, trẻ sẽ tự tạo cho mình các chú voi xinh xắn theo hướng dẫn của cô với giấy bìa bằng các màu sắc khác nhau.

Hay cô Trần Thị Thu Loan - giáo viên Trường Mầm non Xuân Thọ (thành phố Đà Lạt) hướng dẫn trẻ “Làm con trâu từ lá cây”. Trò chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên cùng cách thực hiện đơn giản, những chú trâu ngộ nghĩnh làm bằng lá cây giúp trẻ có thêm một trò chơi mới trong những ngày ở nhà phòng tránh dịch.

Mẹ của em ở trường

Khi trẻ đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19, bên cạnh thực hiện công tác giáo dục của trường, thì những giáo viên mầm non cũng là những người vất vả hơn vì vừa dạy, vừa chăm sóc, vừa hướng dẫn, giám sát trẻ các biện pháp phòng, chống dịch.

“Vì trẻ mầm non chưa ý thức được việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên để đảm bảo an toàn cho các con, các cô giáo phải thường xuyên vệ sinh trường lớp, đồ chơi của trẻ... Thay vì trước đây mỗi ngày lau dọn lớp hai lần: buổi sáng trước khi đón trẻ và buổi chiều sau khi trả trẻ thì nay các cô phải lau dọn thường xuyên hơn, giữa buổi khi trẻ ra chơi và buổi trưa khi trẻ ngủ. Việc ngâm, rửa, phơi đồ chơi của trẻ trước một tháng làm một lần thì nay các cô phải làm hàng tuần. Ở lớp các cô cũng phải sát sao trẻ hơn trong việc nhắc nhở, giám sát việc trẻ rửa tay, ăn uống, giữ gìn vệ sinh cá nhân, không tụ tập đông ở trong lớp và các hoạt động ngoài trời, các biểu hiện sức khỏe của trẻ ở lớp... Đặc biệt, trước khi vào lớp, các cô sẽ đo thân nhiệt cho trẻ và luôn nhắc nhở trẻ sát khuẩn tay, cũng như thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sự phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ. Các cô phải đi sớm, về muộn hơn, nhiều việc hơn, trách nhiệm cao hơn, nhưng thấy ai cũng vui vì được quay trở lại trường với trẻ”, cô Trần Thị Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 9 (thành phố Đà Lạt) cho hay.

Đối với trẻ mầm non, cô giáo là người mẹ thứ hai ở trường, luôn hết lòng giáo dục và chăm sóc trẻ như chính con của mình. Và hầu như trẻ mầm non nào cũng thuộc lòng bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng. Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường, Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương...”.

VIỆT HÙNG