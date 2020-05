Phụ nữ Bảo Lâm tổ chức ngày hội trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp

(LĐ online) - Sáng 25/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Hội LHPN xã Lộc An tổ chức ngày hội trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ; đồng thời, ra mắt Mô hình Phụ nữ khởi nghiệp và trao nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế cho chị em hội viên trên địa bàn xã Lộc An. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sản phẩm của chị em phụ nữ được trưng bày, giới thiệu tại ngày hội khởi nghiệp

Tại ngày hội, hàng trăm hội viên đến từ 16 chi hội phụ nữ trực thuộc Hội LHPN xã Lộc An đã tham gia trưng bày, giới thiệu gần 100 sản phẩm là các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương như rau sạch, nấm, sầu riêng, bơ, mắc ca, quýt, cam…; các sản phẩm chế biến như cà phê sạch, mật ong, nước cốt chanh dây, bột ngũ cốc, bánh tét…; các mặt hàng lưu niệm như sản phẩm dệt thổ cẩm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, giỏ xách, chậu hoa, nón mủ, giày dép… làm từ các loại nhựa tái chế và các mặt hàng cây giống, cây cảnh trên địa bàn.

Ngày hội khởi nghiệp là dịp để chị em hội viên phụ nữ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có thế mạnh nhằm phát triển kinh tế gia đình theo ý tưởng khởi nghiệp của từng hội viên; kết nối, giới thiệu sản phẩm từ các doanh nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn xã Lộc An đến các cơ sở hội; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đây cũng là dịp để các chị em rèn luyện kỹ năng mua bán, giao tiếp, ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng công tác hội của địa phương ngày càng lớn mạnh.

Hội LHPN xã Lộc An trao nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp 500 triệu đồng cho 50 hội viên nghèo

Tại ngày hội, Hội LHPN huyện Bảo Lâm còn tổ chức tuyên truyền cho chị em hội viên phụ nữ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trao tặng 200 túi xách thân thiện với môi trường; đồng thời, trao Quyết định “Thành lập Mô hình Phụ nữ khởi nghiệp” cho Hội LHPN xã Lộc An, với hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, Hội LHPN xã Lộc An giới thiệu Đề án Khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 của Hội Phụ nữ xã và trao nguồn vốn khởi nghiệp 500 triệu đồng cho 50 hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn (mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hội viên). Đây là nguồn vốn do các thành viên trong Ban Thường vụ Hội LHPN xã Lộc An thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng để hỗ trợ cho các hội viên khó khăn khởi nghiệp phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo bà Võ Thị Viết Kha - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm, từ Mô hình Phụ nữ khởi nghiệp xã Lộc An, thời gian tới, huyện Hội sẽ nhân rộng ra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

KHÁNH PHÚC