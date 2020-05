Phụ nữ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các hộ nghèo

(LĐ online) - Nằm trong chương trình hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, sáng 8/5, Chi hội Phụ nữ Phòng CSGT đã tổ chức tặng 50 phần quà gồm mì tôm, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, đường… cho những người dân khó khăn tại Phường 10, Đà Lạt. Ngoài ra, cũng trong sáng cùng ngày, Chi hội phụ nữ Phòng CSGT cũng đã tổ chức đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà cho 5 hộ khó khăn neo đơn trên địa bàn Phường 10, nơi đơn vị này đặt trụ sở.

Thăm hỏi, động viên người già có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, trước đó, Chi hội phụ nữ Phòng CSGT cũng đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt, đóng góp số tiền 10 triệu đồng tham gia Phiên chợ nhân đạo nhân Tháng Nhân đạo năm 2020; đóng góp tham gia chương trình hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra do Hội phụ nữ Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động với số tiền 5 triệu đồng. Tính đến nay, chị em của Chi hội phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh đã đóng góp và vận động đóng góp được tổng số 25 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN