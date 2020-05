Tập huấn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho hơn 200 cán bộ, chiến sỹ

(LĐ online) - Trong hai ngày 7 và 8/5, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Buổi tập huấn sáng 7/5

Theo đó, đợt tập huấn được khai mạc sáng 7/5 tại trụ sở Công an TP Đà Lạt. Các cán bộ, chiến sỹ được tập huấn đều thuộc lực lượng công an chính quy và công an viên các phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Nội dung lớp tập huấn tập trung phổ biến về quy trình triển khai, hướng dẫn công tác xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Triển khai số định danh cá nhân; hướng dẫn phương pháp thu thập thông tin, cách thức ghi phiếu thu thập thông tin dân cư; nguyên tắc phối hợp thu thập và cập nhật chỉnh sửa thông tin về công dân; các thẩm quyền thẩm tra, phúc tra thông tin về công dân…

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân được chuẩn hóa, số hóa, thay thế cơ bản cho các giấy tờ hành chính liên quan tới nhân thân. Việc thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng hiện đại, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ; đồng thời, góp phần đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

C.PHONG