(LĐ online) - Sở Y tế vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, phải cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19; người đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh trên được khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT khác trên địa bàn tỉnh; khi các cơ sở khám chữa bệnh nêu trên là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh (các cơ sở khám chữa bệnh được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đến các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh khác trên địa bàn tỉnh căn cứ vào khả năng tiếp nhận, khám và điều trị của các bệnh viện đó) thì các trường hợp trên được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến.

Việc kê đơn thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày tối đa không quá 3 tháng.

Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do Covid-19 như sau: Đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở khám chữa bệnh do Covid-19 bao gồm người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch do Covid-19; người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch do Covid-19. Nội dung này thực hiện theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế, căn cứ vào Luật BHYT và Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do Covid-19 phải khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh: Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh do Covid-19, bao gồm: Tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế.

AN NHIÊN