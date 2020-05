Tổ chức Lễ Phật đản năm 2020 phù hợp trong tình hình dịch COVID-19

* Cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 chấm dứt

Các Hòa thượng, Thượng tọa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng viếng Nghĩa trang liệt sĩ trong mùa Phật đản năm 2018

Vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông tư hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 (năm 2020) tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, các tăng, ni, phật tử. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tăng, ni, phật tử. Lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 15/4 Âm lịch, tức từ 30/4 đến 7/5 Dương lịch. Chính lễ vào ngày 15/4 năm Canh Tý, tức ngày 7/5 Dương lịch.

Khác với mọi năm, mùa Phật đản Phật lịch 2564 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở hầu khắp các nước trên khắp thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Chỉ thị 16 yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội, sau đó là Chỉ thị 19 về tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn và yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người khác. Các ban trị sự cử hành Đại lễ Phật đản không quá 20 vị và phải được theo dõi y tế trong suốt 2 tuần trước khi diễn ra đại lễ.

Cụ thể, vào 6h ngày 8/4 Âm lịch (tức 30/4 Dương lịch), tất cả trụ sở các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, tụng nghi thức Khánh đản và kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản và cầu nguyện nạn dịch COVID-19 được tiêu trừ, cầu quốc thái dân an, tiếp tục tuần tụng kinh cầu an cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.

Sắp tới, vào lúc 6h ngày 15/4 Âm lịch (tức 7/5 Dương lịch), tất cả các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật đản, chuẩn bị cho chính lễ đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Mùa Phật đản năm nay cũng sẽ có tuần tụng kinh cầu an cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 chấm dứt. Tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được truyền trực tuyến ở các kênh của Giáo hội trên YouTube, Facebook, Zalo, trang Butta, Phatsuonline… và truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình An Viên.

N.THU