Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng lắp đặt ''ATM khẩu trang'' miễn phí

(LĐ online) - Theo thông tin từ Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, hiện đơn vị này đã chế tạo và đưa vào hoạt động cây “ATM khẩu trang” miễn phí.

ATM khẩu trang được lắp đặt tại cổng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã đi vào hoạt động

Đây là ý tưởng từ GS-TSKH Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và giao cho đoàn thanh niên và công đoàn nhà trường phối hợp thực hiện. Máy ATM khẩu trang do Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chế tạo từ chất liệu alu, giá thành thấp nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn và thẩm mỹ. Máy có thể sử dụng được cả bằng cơ (tay quay) và tự động bằng nút bấm. Ngăn chứa có thể đựng tối đa 150 khẩu trang. ATM khẩu trang hoạt động bằng cách, người sử dụng di chuyển tay quay ở bên trái ATM ngược chiều kim đồng hồ, khi đó khẩu trang sẽ tự rơi ra tại vị trí khay đựng. ATM khẩu trang được lắp đặt miễn phí song vẫn khuyến khích người dùng chỉ lấy một cái nếu cần.

Toàn bộ khẩu trang tại ATM là là khẩu trang 7 lớp do đoàn viên, thanh niên, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng sản xuất: Có tẩm nhuộm tinh dầu húng chanh kháng khuẩn phối hợp với tinh dầu tràm (hoặc sả, quế có công dụng chống say tàu xe); có màng lọc tẩm nhuộm than hoạt tính bằng hấp nhiệt 115 độ C trước khi hấp tiệt trùng 120 độ C và không ảnh hưởng hô hấp; nguyên liệu hoàn toàn bằng 4 lớp giấy thấm lọc không gây ô nhiễm và phân hủy nhanh vì giấy làm từ nguyên liệu tre; nguyên liệu hiện nay không bị thiếu, khi cần thiết, có thể tái sử dụng sau khi ngâm sát khuẩn, hấp hoặc ủi nóng 120 độ C.

Hiện, ATM được đặt ngay tại vị trí cổng trường, ngoài phục vụ miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường còn phục vụ người dân và khách du lịch khi cần.

HOÀNG MY