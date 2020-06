Cựu chiến binh vì cộng đồng

Là người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Đặng Ngọc Hiệp - thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) luôn tâm niệm: “Trong thời chiến thì sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, trong thời bình thì ra sức lao động, vươn lên làm giàu chính đáng và giúp ích cho xã hội”.

Cựu chiến binh Đặng Ngọc Hiệp giới thiệu những trang thiết bị để phục vụ công tác PCCC - CNCH

Với suy nghĩ đó nên từ những ngày đầu đặt chân đến vùng đất dưới chân núi LangBiang lập nghiệp, CCB Đặng Ngọc Hiệp luôn ra sức lao động để ổn định cuộc sống nơi quê mới. Ông không quản ngại khó khăn, vất vả, làm đủ nghề để mưu sinh. Và kết quả “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, ông không chỉ tạo dựng cuộc sống ổn định cho gia đình mình mà còn tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động địa phương từ việc mở nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn.

Cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, CCB Đặng Ngọc Hiệp còn có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng. Gần 10 năm trước, khi mở thêm cơ sở kinh doanh tại thôn Đăngkia - một thôn vùng sâu của thị trấn Lạc Dương với đa số dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, cộng với số người nhập cư đến làm ăn sinh sống ngày càng nhiều, ông đã hỗ trợ kinh phí để làm chốt cũng như trang bị quần áo, trang thiết bị cho tổ tự quản an ninh trật tự tại thôn. “Từ sự hỗ trợ của anh Hiệp, chốt đi vào hoạt động đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”, ông Cil Brét - Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự thôn Đăngkia cho hay.

CCB Đặng Ngọc Hiệp cũng là người tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, hiện ông là thành viên CLB Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Lạc Dương, Ủy viên BCH Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạc Dương; thành viên hội đồng tư vấn thuế Lạc Dương; Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) tự quản thị trấn Lạc Dương… Với ông, “nhờ tham gia nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể nên người lính như tôi càng được rèn luyện, cập nhật thêm về kiến thức pháp luật, chính sách… để có hướng đi đúng đắn”.

Đặc biệt, trong vai trò Đội trưởng Đội PCCC - CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương, ông đã vận động người thân, bạn bè, doanh nghiệp cùng chung tay tham gia công tác PCCC - CNCH trên địa bàn. Với tinh thần tiên phong, ông đã hỗ trợ cho đội nhiều phương tiện xe cộ, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC - CNCH. Phát huy lợi thế của mô hình 4 tại chỗ, Đội PCCC - CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương đã kịp thời dập tắt nhiều vụ hỏa hoạn trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng chức năng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra thiên tai…

Trong dịp dịch COVID-19 vừa qua, CCB Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC - CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương đã xin ý kiến của cơ quan chức năng để vận động các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân chung tay đóng góp cùng toàn dân tham gia chống dịch. Ông huy động nhiều xe ô tô của các thành viên trong đội gắn loa và đi từng tuyến đường, khu dân cư tuyên truyền người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Từ công tác huy động, Đội thực hiện cấp phát trên 20 ngàn chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân và học sinh; phun thuốc khử trùng miễn phí cho các trụ sở cơ quan, chợ, trường học, khu du lịch, các tuyến đường khu dân cư… tại thị trấn Lạc Dương và một số điểm tại Đà Lạt; chi viện lều trại, ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Y tế huyện tại chốt kiểm tra y tế xã Đạ Chais; tham gia cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19…

Với những việc làm ý nghĩa và đóng góp thiết thực cho xã hội, CCB Đặng Ngọc Hiệp đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc trong tham gia sản xuất, kinh doanh và xây dựng CLB Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Lâm Đồng; có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Hẹn gặp CCB Đặng Ngọc Hiệp trong buổi sáng cuối tuần, sau khi ông và các thành viên của Đội PCCC - CNCH vừa bàn bạc, lên phương án cho công tác cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão này. Câu chuyện luôn bị ngắt quãng bởi ông vừa tranh thủ trò chuyện vừa phải huy động xe để hỗ trợ đoàn từ thiện của một chùa ở Đà Lạt đi cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn xã vùng sâu Đưng K’Nớ. Ông cho hay, việc hỗ trợ phương tiện cho các đoàn từ thiện là việc làm thường xuyên của Đội cũng như cá nhân ông. Bởi theo người CCB này, “cái gì có lợi cho dân thì phải làm”.

VIỆT HÙNG