Hiệu quả các mô hình Dân vận khéo của Hội Cựu chiến binh

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác dân vận. Qua đó, ngày càng phát huy vai trò của hội viên CCB trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đoàn khảo sát trao đổi với thành viên mô hình Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự tại thôn Liêng Bông

Thực hiện Kết luận số 66 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa lX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới tại một số địa bàn cơ sở trong tỉnh; để nắm bắt tình hình hoạt động thực tế, những thuận lợi, khó khăn đối với công tác CCB các cấp, Đoàn giám sát của tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế một số mô hình điển hình “Dân vận khéo” của tổ chức CCB trong xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại huyện Lạc Dương, Đoàn đã khảo sát 2 mô hình của CCB xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương là mô hình Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự tại thôn Liêng Bông và Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp cựu chiến binh.

Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự thôn Liêng Bông do Hội CCB xã Đạ Nhim phối hợp với các đoàn thể vận động thành lập từ năm 2019 với lực lượng nòng cốt là hội viên Hội CCB gồm 11 thành viên. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo nghiệp vụ của Công an xã Đạ Nhim, Tổ tự quản thôn Liêng Bông đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, không để hình thành các tổ chức phản động, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số vào các hoạt động chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của mô hình này đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trong thôn. Thôn Liêng Bông hiện không còn các tệ nạn xã hội, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của Nhân dân trong thôn được cải thiện và nâng cao.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp cựu chiến binh được thành lập năm 2017. Ban đầu là tổ hợp tác với 17 hội viên CCB tham gia. Đến nay, HTX đã có 21 hộ gia đình tham gia, trong đó có 14 hộ đồng bào DTTS. Hiện tại, HTX có vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, kinh doanh chủ yếu các loại rau, hoa như: Atiso (2,5 ha), Cẩm Tú Cầu (2 ha) và chanh dây (0,8 ha). Hiện tại, hợp tác xã đang đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất cao, trà túi lọc Atiso và 1 lò nấu cao Atiso, trị giá 200 triệu đồng…

Hai mô hình trên được Đoàn khảo sát đánh giá cao. Đoàn khảo sát cũng đánh giá cao những nỗ lực của tổ chức Hội CCB xã Đạ Nhim nói riêng và huyện Lạc Dương nói chung trong thời gian qua. Đặc biệt, qua khảo sát, làm việc cho thấy cấp ủy đảng ở địa phương thời gian qua luôn quan tâm đến tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Các cấp chính quyền luôn quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động, bố trí phòng làm việc và trang thiết bị thiết yếu, tài liệu, báo chí phục vụ cho hoạt động của Hội CCB.

Đoàn khảo sát cũng đã đi khảo sát thực tế 2 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới của CCB xã Phú Hội - huyện Đức Trọng, gồm mô hình của hộ ông Lăng Kim Vinh, 50 năm tuổi Đảng, là CCB thôn Phú Bình, hiện đang làm trang trại heo với 150 con và hộ ông Nguyễn Văn Toàn, hội viên CCB thôn R’Chai 3, hiện đang canh tác 3 ha cây ăn trái, thu nhập bình quân khoảng 600 triệu đồng/năm…

Trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng, đại diện Đoàn khảo sát cho biết, qua khảo sát có thể đưa ra nhận xét rằng, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác CCB đã được nâng lên. Tổ chức và hoạt động của Hội CCB cơ sở ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới, hướng về cơ sở. Các phong trào hành động cách mạng được đẩy mạnh, vị thế của tổ chức Hội được nâng cao; cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở và hòa giải trong Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hội CCB cũng tham gia vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, Hội CCB tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

NGUYÊN THI - HUỲNH THẢO