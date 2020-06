Hơn 150 phần quà đến với người nghèo, học sinh nghèo các địa phương

Vừa qua, tại Trường Tiểu học Lộc Nga (xã Lộc Nga), Chi đoàn Công an TP Bảo Lộc phối hợp Công ty HONDA Tâm Anh đã tổ chức Chương trình “Vì đàn em thân yêu” tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Chương trình đã trao tặng 35 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ và Chi đoàn Công an TP Bảo Lộc trong công tác chăm lo, giáo dục và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cùng ngày, Đoàn xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) cũng đã trao tặng 20 phần quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 20 kg gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng. Kinh phí trao quà do các thành viên tham gia Hội thi chim cảnh xã Lộc An đóng góp.

Trước đó, vào ngày 21/6, tại xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên), Nhóm thiện nguyện Bảo Lộc đã tổ chức Chương trình “Sống để chia sẻ, sống để yêu thương” và trao tặng quà cho người dân địa phương. Tại đây, Nhóm thiện nguyện Bảo Lộc đã trao tặng 100 phần quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Đồng Nai Thượng. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 250 ngàn đồng/phần. Nguồn kinh phí trao quà do Nhóm thiện nguyện Bảo Lộc vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm trên địa bàn TP Bảo Lộc.

KHÁNH PHÚC