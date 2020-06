Huấn luyện cho tập huấn viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ 8 tỉnh, thành phố

(LĐ online) - Từ ngày 22-30/6, tại TP Đà Lạt, Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện cho tập huấn viên (giảng viên) sơ cấp cứu CTĐ về 24 kỹ năng sơ cấp cứu nâng cao. Tham dự đợt huấn luyện này có 23 cán bộ Hội CTĐ của 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu nâng cao cho cán bộ Hội CTĐ 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khóa huấn luyện trong 8 ngày với các nội dung: Vai trò, nhiệm vụ của tập huấn viên sơ cấp cứu; nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn thương tích; kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cứu dị vật, tắc đường thở; sơ cứu ngừng thở, ngừng tim (kỹ thuật CPR); sơ cứu điện giật; sơ cứu chảy máu, sốc; sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương; sơ cứu bỏng; sơ cứu gãy xương; kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn; sơ cứu trường hợp chấn thương sọ não; sơ cứu các tổn thương vùng bụng; sơ cứu các tổn thương vùng ngực; sơ cứu tổn thương mắt; sơ cứu ngộ độc cấp; sơ cứu động vật cắn đốt; sơ cứu say nắng; sơ cứu trường hợp đẻ khẩn cấp; sơ cứu đột quỵ; sơ cứu sốt cao, cảm lạnh; sơ cứu tiêu chảy cấp; sơ cứu trường hợp co giật; nguyên tắc xử trí tai nạn hàng loạt.

Bên cạnh tập huấn về lý thuật, các tập huấn viên sơ cấp cứu được thực hành về các kỹ năng sơ cấp cứu nâng cao.

AN NHIÊN