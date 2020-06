LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

(LĐ online) - Chiều 25/6, tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã tới dự.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

5 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phát động và mở rộng các phong trào thi đua do TLĐLĐ phát động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; tổ chức thi tay nghề, chuẩn hóa chức danh cán bộ công chức; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát thiển nông thôn; Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”; Phong trào thi đua xây dựng công trình sản phẩm mới chào mừng (bao gồm: công trình chào mừng, sản phẩm mới, đề tài nghiên cứu khoa học…); tổ chức các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”.

Bên cạnh các phong trào thi đua do TLĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, chào mừng “Tháng Công nhân”, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của từng ngành, từng đơn vị các phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với cuộc vận động “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực.

Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua, hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng: Chủ tịch nước tặng thưởng 30 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 54 cá nhân. TLĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể; tặng Bằng khen cho 131 tập thể và 138 cá nhân; tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 03 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 158 tập thể, 389 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 79 tập thể... Tổng giá trị khen thưởng hơn 5 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 trong hệ thống Công đoàn các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng thành phần xã hội, từng vùng và địa bàn dân cư; trọng tâm là nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Phong trào "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn"... gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Song với đó, cần phối hợp với chính quyền, các ban ngành vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc... của địa phương, đất nước. Mặt khác, cần tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong CNVCLĐ và Nhân dân; đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh khen thưởng tràn lan. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các đối tượng ở cơ sở, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, các tập thể, cá nhân trong nước, ngoài nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh nhà chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết, an ninh chính trị đảm bảo...

Dịp này, Ban tổ chức đã trao cờ thi đua và bằng khen của TLĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của TLĐLĐ Việt Nam.

NHẬT MINH