Lực lượng vũ trang với công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt

Hoạt động công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thời gian qua đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh trao tặng nhà Tình nghĩa quân - dân cho hộ ông Đa Cát Ha K’Rai, giúp bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Qua đó, đã góp phần vào việc xây dựng, nâng cao mối đoàn kết gắn bó máu thịt, giữ vững lòng tin của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đối với LLVT tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức “Tết Quân dân - Xuân chiến sỹ” năm 2020. Trong đó, riêng Bộ CHQS tỉnh đã chọn xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương tổ chức “Tết Quân dân - Xuân chiến sỹ”, đây là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, còn nhiều khó khăn và chương trình đã hoàn thành tốt yêu cầu đề ra. Bộ CHQS tỉnh cũng đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng, các thương binh, bệnh binh, dân quân tự vệ, dự bị động viên,... các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác ở đảo Trường Sa; thăm, chúc tết Tòa Giám mục Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng.

Tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo; già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2019 với sự tham dự là 64 chức sắc tôn giáo và 80 già làng, trưởng thôn tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 144 phần quà trị giá 144 triệu đồng, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các vị già làng, chức sắc tôn giáo, tiếp tục tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và có nhiều đóng góp tích cực hơn trong thời gian tới.

Tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện Đam Rông và tại đây đã xây tặng 2 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 1.120 người, tặng 220 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn cùng với việc tổ chức 2 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ và nhiều hoạt động khác với tổng kinh phí 463.000.000 đồng. Qua đó, góp phần phát huy tình cảm nghĩa tình quân dân ngày càng thắm thiết.

Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức làm công tác dân vận dã ngoại trên địa bàn 3 xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M’Rông thuộc huyện Đam Rông. Giúp địa phương làm mới, sửa chữa đường giao thông liên thôn từ Liêng Trang 1 qua thôn Đa Kao cho các cháu thuận tiện đi học có chiều rộng 2 m, chiều dài 1,7 km. Thực hiện phát quang, khơi thông, đào và sửa chữa hệ thống kênh mương cống rãnh, thủy lợi được 7,5 km để bà con dẫn nước thuận tiện tưới tiêu. Giúp Trường Tiểu học xã Đạ Long đặt 18 bi cống thoát nước và giao lưu bóng đá, bóng chuyền. Để thực hiện phần việc trên đã huy động lực lượng tham gia là 170 người và đóng góp 1.700 ngày công từ cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Đam Rông, lực lượng dân quân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và bà con nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực.

Nổi bật là hoạt động của Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS các huyện, thành phố tiến hành khởi công xây dựng 15/17 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, trong đó đã tiến hành bàn giao cho 5 hộ dân là tín đồ các tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có tổng trị giá 400 triệu đồng. Phối hợp với mạnh thường quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 2 tấn gạo, 80 hộp sữa cho hội viên Hội Phụ nữ xã Đạ Tông, huyện Đam Rông vượt qua khó khăn trong phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các đơn vị thăm, chúc mừng các cơ sở phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản PL 2564 - DL 2020, với số tiền 45 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh đã có hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chú trọng tiến hành công tác dân vận, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Qua đó, trong 1.052 thanh niên nhập ngũ có 440 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 41,8%, góp phần cùng địa phương tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở sau này.

Phối hợp vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, không tham gia, ủng hộ những hoạt động tôn giáo trái phép và một số tà đạo đang hoạt động, đồng thời cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác theo dõi cơ sở, nắm bắt kịp thời các hoạt động của các tôn giáo, quản lý các đối tượng tôn giáo cực đoan, các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các đối tượng phản động trên địa bàn.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn cho biết: Về công tác tuyên truyền đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý, theo dõi các đối tượng trên địa bàn, chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống phức tạp, không để xảy ra bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong các ngày cao điểm, lễ, tết. Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong việc “Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự ATXH trong tình hình mới”. Hoạt động công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt của LLVT tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra, nhất là trước thềm đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt cơ sở, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhằm chuẩn bị và làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NGUYỆT THU