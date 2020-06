Tặng 100 phần quà cho người nghèo ở Cát Tiên

(LĐ online) - Sáng 16/6, Công an thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên) phối hợp cùng ông Hoàng Mạnh Long (ngụ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.

Công an thị trấn Phước Cát và ông Hoàng Mạnh Long (áo trắng) tặng quà cho người ngèo

Theo đó, Công an thị trấn Phước Cát và ông Hoàng Mạnh Long đã trao tặng 100 phần quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 300 ngàn đồng/phần cho các hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số và người già neo đơn trên địa bàn thị trấn Phước Cát. Các hộ dân được trao tặng quà đều có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng về kinh tế bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tổng kinh phí trao quà dịp này là 30 triệu đồng, do ông Hoàng Mạnh Long tài trợ.

Đây là những phần quà ý nghĩa thể hiện tinh thần, trách nhiệm gần dân của lực lượng Công an thị trấn Phước Cát nói riêng và Công an huyện Cát Tiên nói chung. Qua đây, Công an thị trấn Phước Cát cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng sẻ chia và chung tay, góp sức giúp đỡ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC