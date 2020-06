* Kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích và ứng phó với tình hình thời tiết của mùa mưa bão sắp đến.

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, quản lý, giám sát và kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, thực đơn cho học sinh bán trú, nội trú đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh; không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường; quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành, khu nội trú, bán trú, nhà ăn…; quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ các quy tắc phòng chống cháy nổ, đặc biệt quản lý chặt chẽ dụng cụ giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh tại đơn vị.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn, các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên. Các đơn vị trường học thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường, đối với những cây không an toàn, dễ gãy, mục, sâu bệnh, tán lá lớn và quá cao… có thể chặt, tỉa cành không để xảy ra trường hợp ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Khi quyết định trồng cây tại khuôn viên các trường học, nhà trường cần được tư vấn của chuyên gia về cây xanh để chọn được loài cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khuôn viên của nhà trường. Bên cạnh đó, các trường cần hướng dẫn học sinh các quy tắc an toàn trong mùa mưa bão, đề phòng cây đổ, điện giật, không nên sinh hoạt dưới gốc cây đặc biệt là những ngày trời gió to, sau trận mưa…Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gãy, đổ nhưng chưa xử lý nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay cơ quan chuyên môn để xử lý trong thời gian sớm nhất.

TUẤN HƯƠNG