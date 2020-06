VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP ĐÀ LẠT

Bốn năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, liên tục 3 năm nhận Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Đà Lạt trở thành điểm sáng của phong trào thi đua ngành KSND...

Viện KSND TP Đà Lạt là 1 trong 9 tập thể vừa được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, tặng Giấy khen vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua 5 năm (2015 - 2019).

Theo báo cáo của Viện KSND TP Đà Lạt tại Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2019), vừa diễn ra tại TP Đà Lạt, do Viện KSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, TP Đà Lạt là địa phương có đông dân cư, thường xảy ra nhiều vụ án. Mặc dù tình hình vi phạm và tội phạm đã được các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan Công an TP Đà Lạt nỗ lực đấu tranh phòng chống, nhưng một số loại tội phạm, như ma túy; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; tội xâm phạm quyền sở hữu vẫn có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp. Các vụ án tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, cũng có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm dù được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, trong lúc các tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tính từ năm 2015 - 2019, Viện KSND TP Đà Lạt đã tiếp nhận trên 1.700 tin tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó giải quyết hơn 1.680 tin (đạt 97,74%), hiện chỉ còn tồn 39 tin. Đối với án kiểm sát điều tra, thụ lý hơn 1.250 vụ án/1.777 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 1.201 vụ án/1.697 bị can (đạt 95,70%), hiện còn tồn 54 vụ án, với 80 bị can. Án truy tố, Viện Kiểm sát thụ lý 1.049 vụ án/1.647 bị can và đã giải quyết 100%. Án kiểm sát xét xử, tổng thụ lý 1.088 vụ án/1.397 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 1.070 vụ án/1.318 bị cáo (đạt 98,36%), hiện còn tồn 18 vụ án/79 bị cáo. Đối với án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, thụ lý 5.634 vụ, đã giải quyết 5.439 vụ (đạt 96,54%), hiện còn tồn 195 vụ.

Từ những kết quả trên cho thấy khối lượng công việc rất lớn, trong khi Viện KSND TP Đà Lạt chỉ có 29 biên chế, trong đó gồm: 4 lãnh đạo; 14 kiểm sát viên sơ cấp; 7 kiểm tra viên, chuyên viên làm nghiệp vụ, còn lại là nhân viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể cán bộ, công chức phải có sự nỗ lực rất lớn thì mới đạt được.

Không chỉ vậy, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành giao phó, những năm qua, Viện KSND TP Đà Lạt còn luôn chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên, kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần cán bộ, công chức. Tập thể cán bộ, công chức của Viện KSND TP Đà Lạt không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, 4 năm liền (từ năm 2016 - 2019) đều đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; liên tục 3 năm (từ năm 2017 - 2019) đều nhận Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối, cùng nhiều Bằng khen của Viện KSND tối cao trong các đợt thi đua ngắn ngày, như: Đợt thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Về thành tích cá nhân, gắn trách nhiệm công việc với các phong trào thi đua, Viện KSND TP Đà Lạt có tới 22 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND. Ngoài ra, một số cá nhân còn xuất sắc nhận nhiều Bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Giấy khen của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng.

Những thành tích trên là động lực động viên, khích lệ tinh thần tập thể, cá nhân cán bộ, công chức Viện KSND TP Đà Lạt nỗ lực, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả cao trong công tác, tạo khí thế thi đua ngày càng sôi nổi, xứng đáng “là lá cờ đầu” trong các phong trào thi đua của ngành KSND.

THỤY TRANG