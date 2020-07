CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Là lực lượng chủ công trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, phá nhiều vụ án lớn, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tập thể Phòng CSHS nhận Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phòng trào Vì an ninh Tổ quốc. Ảnh: Minh Nguyệt

Phòng CSHS luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSHS toàn tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các đối tượng hoạt động lưu động, phòng ngừa tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm và các hoạt động liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi... Triển khai hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong từng thời điểm. Do vậy, trên địa bàn tỉnh thời gian qua phạm pháp hình sự giảm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được tập trung đấu tranh đạt hiệu quả cao.

5 năm qua, (từ 2015 đến 2019), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) xảy ra 4.458 vụ/7.495 đối tượng, làm chết 125 người, bị thương 462 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 117,3 tỷ đồng. Lực lượng CSHS đã điều tra khám phá 3.506/4.458 vụ (đạt 78,65%), bắt, xử lý 6.619 đối tượng, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%. Nhìn chung, tỷ lệ khám phá án năm sau cao hơn năm trước, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh gọn, kịp thời xử lý trước pháp luật.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm trong 5 năm qua vẫn tồn tại nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm diễn ra ngày càng tinh vi, trắng trợn, manh động, gây bức xúc trong Nhân dân, đặc biệt là hoạt động của các băng nhóm tội phạm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”... Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và triển khai các nghị quyết, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội theo chuyên đề, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các dịp lễ, tết và mùa vụ… để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, Phòng CSHS thường xuyên phối hợp với công an các huyện, thành phố chủ động đề ra các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm đã lần lượt sa lưới ngay sau khi gây án. 5 năm qua, đơn vị đã xác lập và phối hợp đấu tranh 26 chuyên án, bắt, xử lý 512 đối tượng; triệt xóa 22 băng nhóm, bắt, xử lý 169 đối tượng.

Công tác điều tra tố tụng của đơn vị cũng không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đơn vị đã khám phá thành công nhiều chuyên án, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, điển hình là vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 22/8/2015 do Kiều Quốc Huy (SN 1988, trú tại huyện Bảo Lâm, tạm trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) thực hiện. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, đã thu giữ tại nơi tạm trú của Huy 6 khẩu súng, hơn 100 viên đạn các loại. Quá trình điều tra mở rộng, với ý thức tấn công tội phạm và trí tuệ tập thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đơn vị đã làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trước đó 3 năm, 6 tháng, 23 ngày đó là vụ giết 2 vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng trú tại Tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) vào ngày 4/3/2012 để chiếm đoạt 5 lô đất của vợ chồng Bình - Hạnh. Tại thời điểm điều tra, làm rõ vụ án, Huy đã hợp thức hóa 5 lô đất của vợ chồng Bình - Hạnh, đã bán 2 lô được 260 triệu đồng, nhận đặt cọc 1 lô với số tiền 100 triệu đồng. Sau khi giết vợ chồng anh Bình, bằng các thủ đoạn tinh vi, có tính toán trước, đối tượng đã tác động đối với người thân của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng để người nhà nạn nhân nghĩ rằng nạn nhân vẫn còn sống, đồng thời tác động ngăn cản người nhà nạn nhân báo cáo cơ quan công an việc mất tích của nạn nhân. Để đấu tranh làm rõ vụ án này, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS đã liên tục đấu tranh với Kiều Quốc Huy suốt 7 ngày đêm mới đánh gục được sự phản kháng, đối phó của đối tượng, từ đó Huy mới khai ra nơi chôn giấu xác vợ chồng anh Bình.

Hay như vụ Nguyễn Thành Đức, giết người, chôn xác tại Bảo Lâm; vụ Trần Quốc Vũ giết người, chôn xác tại Di Linh...

Quá trình điều tra, giải quyết các vụ án trên đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sỹ đối với công tác đảm bảo TTATXH tại địa bàn đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xác minh, tìm ra được sự thật, bắt giữ đối tượng trước khi khai quật tìm xác nạn nhân... Điều này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tình yêu với ngành, nghề của cán bộ, chiến sỹ.

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các hành vi cho vay lãi nặng, huy động vốn với mức lãi suất cao... trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gần đây có những diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất, mức độ và hậu quả; để chủ động phòng, chống hoạt động của loại đối tượng này, Phòng CSHS đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Kế hoạch số 86 ngày 12/10/2018 về “Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Kế hoạch số 02 ngày 5/1/2019 về “Mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của Giám đốc Công an tỉnh. Qua thực hiện các kế hoạch trên đã phát hiện, xử lý 59 vụ, 128 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, khởi tố 17 vụ với 41 đối tượng.

Thực tế cho thấy, cán bộ, chiến sỹ CSHS trong quá trình công tác luôn phải chịu nhiều áp lực, luôn gặp khó khăn, nguy hiểm, nhưng thực hiện lời Bác dạy, cán bộ, chiến sỹ đơn vị quyết không lùi bước, chấp nhận khó khăn, thách thức, gian khổ, luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong công tác. Và chính nhờ vận dụng tốt phương châm "Kiên quyết, khôn khéo" nên 5 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua Phòng CSHS Công an tỉnh đều đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc". Tập thể đơn vị và nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, các ban, ngành và Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

NGUYỄN NGHĨA