CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trong 5 năm (2015 - 2020), Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về tư duy và phương pháp công tác; chủ động nắm, dự báo, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, phương châm công tác bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân.

Tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Lê Tiến

Để thực hiện những việc này, Phòng đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Trọng tâm là các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác đảm bảo kịp thời, có chất lượng. Phối hợp tham mưu chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế, các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại địa phương. Đặc biệt, tham mưu thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV; các đợt tổ chức festival hoa; các dịp, lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương… để Nhân dân yên tâm đón tết, vui xuân và tham gia lễ hội an toàn, thoải mái.

Phòng Tham mưu đã tập trung theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, phức tạp. Tham mưu duy trì tốt các cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an trong công tác đảm bảo ANTT; thực hiện quy chế phát ngôn của Công an tỉnh. Các mặt công tác viễn thông, cơ yếu, trung tâm thông tin chỉ huy, văn thư được duy trì thực hiện hiệu quả, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống. Trong công tác, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã luôn phát huy tính chủ động, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích dự báo tình hình, biên tập các văn bản, tăng cường ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm phải xử lý kỷ luật. Trong 5 năm qua, đơn vị đã có 29 lượt tập thể và 81 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 28 bằng khen của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 5 năm liền Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Tập thể đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” các năm 2015, 2018 và 2019. Đặc biệt, năm 2020 đơn vị vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trong thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Trong đó, vấn đề an ninh mạng đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG. Các thế lực thù địch, phản động và một số đối tượng cơ hội chính trị cực đoan chống đối tiếp tục liên kết, phối hợp chống phá công khai, quyết liệt hơn. Các loại tội phạm có xu hướng gia tăng nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm là người nước ngoài… Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp đặt ra các yêu cầu ngày càng cao. Trước tình hình đó đặt ra nhiều thách thức đối với công tác ngành Công an nói chung, trong đó công tác tham mưu đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là tham mưu chiến lược.

Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị Phòng Tham mưu xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là: Tiếp tục tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác tham mưu CAND trong tình hình mới. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ tham mưu nhận thức rõ tham mưu CAND là tham mưu chiến đấu luôn giữ vai trò trung tâm và gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý điều hành. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào, say mê nghề nghiệp, ý thức học hỏi vươn lên cho mỗi cán bộ làm công tác tham mưu.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan tham mưu. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu để xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm trí tuệ tinh thông, nghiệp vụ sắc bén, có đủ năng lực, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và truyền đạt, hướng dẫn công tác.

Bên cạnh đó, Phòng Tham mưu cũng xác định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả về hình thức và giải pháp công tác thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các chủ trương xử lý, giải quyết sát, đúng, hiệu quả từng vụ việc. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để đảm bảo tốt công tác thu nhận, phân tích, xử lý thông tin. Qua đó, kịp thời tham mưu phục vụ hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy tác chiến của lãnh đạo công an các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGUYỆT THU