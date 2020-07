Công an Đạ Tẻh đến nhà làm CMND cho người già yếu

(LĐ online) - Qua công tác thăm dân, khảo sát trên địa bàn huyện, Công an Đạ Tẻh nhận thấy có nhiều người già yếu, bệnh tật hiểm nghèo cần làm CMND mà khó khăn trong đi lại nên chưa làm được. Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, đội QLHC về TTATXH - Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành cấp chứng minh nhân dân tại nhà cho các trường hợp nêu trên.

Người dân được cấp đổi chứng minh nhân dân tại nhà đều rất xúc động, vui mừng, phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành, trong đó có ngành Công an quan tâm, động viên.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa của Công an huyện Đạ Tẻh không chỉ giúp những công dân trong huyện có đầy đủ giấy tờ tùy thân để khám chữa bệnh mà còn góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành cấp CMND tại nhà cho 11 trường hợp. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành cấp CMND tại nhà cho các trường hợp già yếu, bệnh hiểm nghèo đi lại khó khăn.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN